أنظمة غذائية تساعد جسم الأطفال على النمو

في عالم اليوم سريع الخطى، يعيش عدد كبير من الأطفال والعائلات حياة مزدحمة تجعل من الصعب الاستمتاع بالوجبات المطبوخة في المنزل بانتظام، ونتيجة لذلك، يعتمد العديد من الأطفال بشكل كبير على خيارات تناول الطعام المريحة، والتي قد لا تكون دائمًا الخيار الأكثر صحة.

يمكن أن يكون للعادات الغذائية السيئة آثار سلبية على صحة الطفل، وبالتالي فإن تشجيع عادات الأكل المغذية لدى الأطفال يحسن مستويات الطاقة ويعزز الوظيفة الإدراكية ويعزز الاستقرار العاطفي ويدعم إدارة الوزن ويقلل من الاكتئاب والقلق.

في مقابلة مع زرافشان شيراز من HT Lifestyle، شارك الدكتور أتول بالوي، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة في مستشفى الأمومة في لولاناغار في بيون، كيف تمنع عادات الأكل الصحية العديد من الأمراض المزمنة مثل السمنة وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع الثاني في وقت لاحق، الحياة ولهذا السبب من الضروري غرس العادات الصحية لدى الأطفال.

وجبات الأطفال

يجب أن يبدأ الأطفال يومهم بوجبة إفطار مغذية تحتوي على البروتين، لأنها يمكن أن تساعد في الحفاظ على شعور طفلك بالشبع لفترة أطول وقد تساعد أيضًا المراهقين في التحكم في الوزن. نظرًا لطبيعة الصباح المزدحمة، فكر في تجربة أحد خيارات الإفطار المريحة والصحية أثناء التنقل مثل شطيرة البيض مع خبز القمح الكامل أو العصائر أو الزبادي أو الأفوكادو أو زبدة الفول السوداني والخبز المحمص.

شجع أطفالك على الانضمام إليك في شراء البقالة واختيار الأطعمة، قم بتثقيفهم حول كيفية تفسير الملصقات الغذائية لفهم القيمة الغذائية لخياراتهم. إشراكهم في إعداد الوجبات وتمكينهم من تولي مسئولية عاداتهم الغذائية. زراعة حديقة كنشاط ممتع لطفلك. يمكن أن توفر زراعة الفواكه والخضروات والأعشاب دروسًا مهمة مع تعزيز الشعور بالإنجاز من خلال زراعة منتجاتك ورعايتها وحصادها.

التأكيد على أهمية الوجبات العائلية كوسيلة لتعزيز العادات الغذائية الصحية وتقوية الروابط الأسرية. لا يقتصر التجمع حول المائدة على مشاركة الطعام فحسب، بل يوفر أيضًا فرصة لتوفير الراحة لأطفالك، وإنشاء إجراءات روتينية، والمشاركة في محادثات هادفة، وتعميق الروابط داخل الأسرة. استغل أوقات الوجبات كفرصة لمراقبة وتوجيه عادات أطفالك الغذائية، خاصة أنهم يقضون وقتًا أطول بعيدًا عن المنزل. من خلال نمذجة سلوكيات الأكل الصحي بنفسك.