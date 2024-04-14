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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سعر صرف الدولار اليوم الأحد 14-4-2024 مقابل الجنيه خلال التعاملات المسائية

الدولار
الدولار

سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 14 أبريل 2024.. كلمات تصدرت محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وشهد سعر صرف العملات الأجنبية، على رأسها العملة الأمريكية، استقرارا مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك وماكينات الصرافة.

 سعر الدولار اليوم الأحد تحديث يومي

استقر سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 14 أبريل 2024 خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري، حيث سجل سعر صرف الدولار نحو 47.52 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع، وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار في بنك مصر

وفي بنك مصر، سجل سعر صرف الدولار اليوم الأحد الموافق 14 أبريل 2024 نحو 47.46 جنيه للشراء مقابل 47.56 جنيه للبيع خلال التعاملات المسائية.

سعر صرف الدولار في البنك الأهلي

كما سجل سعر تداول الدولار اليوم الاحد الموافق 14 إبريل 2024 استقرارًا في البنك الأهلي المصري، حيث بلغ متوسط سعره 47.46 جنيهًا للشراء، و47.56 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم الأحد 14-4-2024 تحديث يومي خلال منتصف التعاملات

سعر الدولار في مصر تحديث يومي

بلغ متوسط سعر صرف الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع خلال التعاملات المسائية.

سعر الدولار اليوم الأحد 14-4-2024 تحديث يومي خلال منتصف التعاملات

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 14-4-2024

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم

أسعار العملات الأجنبية، خلال التعاملات المسائية اليوم الاحد الموافق 14 ابريل 2024 وهناك قائمة بالأسعار وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري عبر لوحة التعاملات المالية:-

بلغ سعر الدولار نحو 47.52 جنيهًا للشراء، و47.62 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر اليورو 51.49 جنيهًا للشراء، و51.61 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر الجنيه الاسترليني 60.04 جنيهًا للشراء، و60.19 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي 12.66 جنيهًا للشراء، و12.68 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر الدينار الكويتي 154.51 جنيهًا للشراء، و154.89 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر الدرهم الاماراتي 12.93 جنيهًا للشراء، و12.96 جنيهًا للبيع.

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سعر الدولار اليوم الأحد 14-4-2024 تحديث يومي خلال منتصف التعاملات

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