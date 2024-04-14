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سياسي

نائب: على الجميع الانصياع لتحذيرات مصر من مواصلة العدوان على غزة

النائب أحمد محسن
النائب أحمد محسن

حذر النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، من خطورة الأوضاع الراهنة في المنطقة، قائلاً: إسرائيل تقود المنطقة للدمار وصراع شامل يخرج بعيدًا عن غزة.

وأوضح محسن، في تصريحات اليوم، أن الهجوم الايراني على اسرائيل بالصواريخ والمسيرات، يؤكد اتساع الحرب في قطاع غزة، وإنها قد لا تتوقف عند نطاق القطاع، مشيرًا إلى أن مصر سبق وأن حذرت من هذا الموقف والوصول للوضع الحالي عندما أكد الرئيس السيسي مخاوف مصر من اتساع نطاق الحرب حال استمر العدوان الاسرائيلي على غزة.

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وشدد عضو الشيوخ على ضرورة أن يتحرك مجلس الامن والمجتمع الدولي لتفويت الفرصة على الانفجار الكامل منوها ببيان وزارة الخارجية المصرية، حيث اعتبرت أن التصعيد الخطير الذي تشهده الساحة الإيرانية- الإسرائيلية حاليًا، ما هو إلا نتاج مباشر لما سبق وأن حذرت منه مصر مرارًا، من مخاطر توسيع رقعة الصراع فى المنطقة على إثر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والأعمال العسكرية الاستفزازية التى تمارس فى المنطقة.

واختتم محسن أن مصر ستواصل دورها  وستستمر على تواصل مستمر، مع جميع الأطراف المعنية لمحاولة احتواء الموقف ووقف التصعيد، وتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى عدم الاستقرار والتهديد لمصالح شعوبها، مشددًا: الأمور خطرة وعلى الجميع الالتفات لتحذيرات مصر ورؤاها.

النائب أحمد محسن مجلس الشيوخ إسرائيل الهجوم الايراني

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