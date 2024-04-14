الإثنين 15 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

عضو بالشيوخ: الرئيس السيسى مستمر فى نهجه الرائد لتعزيز السلام بالمنطقة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن العداون الإسرائيلي على قطاع غزة الذي امتد لنحو 7 أشهر، شهد فيها القطاع مجازر كارثية وإبادة جماعية تنتهك كل الأعراف الدولية، تسببت في امتداد الصراع بين عدة قوى إقليمية بالمنطقة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أول من حذر من اتساع دائرة الحرب.

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وقال "البدري" في تصريحات له، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حذر مرارًا وتكرارًا من الآثار السلبية للعدوان الإسرائيلي على غزة ليس فقط على أمن واستقرار المنطقة، بل وتأثيرها السلبي على دول العالم، موضحًا أن نهج مصر خلال الفترة الماضية يتسق مع موقفها من التصعيد الإيراني الإسرائيلي الأخير، بدعم السلم والاستقرار والدعوة إلى ضبط النفس لتجنيب المنطقة وشعوبها المزيد من عدم الاستقرار والتوتر، مؤكدًا أن القيادة السياسية المصرية ممثلة في الرئيس السيسي مستمرة في نهجها الرائد لتعزيز السلام بالمنطقة.  

وأكد أن الدولة المصرية قادرة على حماية توازنها الاستراتيجي في ظل ما تتعرض له المنطقة، بعدم التورط في مشكلات وصراعات إقليمية من شأنها أن تعيق المشروع التنموي المصري، فضلًا عن الحفاظ على مكانتها الإقليمية، مشددًا على أن مصر وقيادتها السياسية قادرة على حماية حدود البلاد من أي خطر يهدد أمنها القومي وأنها على أهبة الاستعداد لأي مواقف طارئة.

وثمن عضو مجلس الشيوخ موقف مصر الثابت والداعم للحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود ما قبل 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، كحل أساسي لإحلال السلام في المنطقة، وفق المرجعيات الدولية لاستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة.

النائب محمد صلاح البدرى لجنة الصحة مجلس الشيوخ العداون الإسرائيلى قطاع غزة السيسي

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