الأحد 14 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الأهلي والزمالك في القمة 127 والقنوات الناقلة

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

موعد مباراة الأهلي والزمالك في القمة 127 والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة والجماهير المصرية، في ظل الندية بين الفريقين، قبل انطلاق المباراة غدًا الاثنين.

موعد مباراة الاهلي والزمالك القادمة والقناة الناقلة

خطة "الدوائر" لتأمين لقاء القمة بين الأهلى والزمالك باستاد القاهرة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة نارية أمام غريمه التقليدي الزمالك في القمة 127، التي ستُقام على إستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع العاشر لبطولة دوري نايل "الدوري المصري" للموسم الجاري 2023/2024.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في القمة 127

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد الزمالك في القمة 127 من دوري نايل، غدًا الاثنين، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

 القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في القمة 127

ستُذاع مباراة الأهلي ضد الزمالك في القمة 127 من دوري نايل عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD وقناة ON Time Sports 2 HD

ومن المنتظر أن يسبق إذاعة المباراة، ستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ويسعى الفريقان في تحقيق الفوز في القمة، من أجل التقدم في جدول ترتيب الدوري، في ظل وجود مباريات مؤجلة لكل فريق هذا الموسم.

وكان فريق الأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، قد تغلّب على إف سي زد بهدف دون رد، سجله وسام أبو علي ضمن مؤجلات الدوري.

بينما حقق فريق الزمالك، بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، فوزًا ثمينًا على الاتحاد السكندري بثلاثية نظيفة.

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ترتيب الأهلي والزمالك قبل القمة 127 في دوري نايل

ويتواجد فريق الأهلي حاليًا في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، بعد خوض 10 جولات من المسابقة حتى الآن.

بينما يتواجد فريق الزمالك حاليًا في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، بعد خوض 12 جولة حتى الآن.

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