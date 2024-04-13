السبت 13 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

نيوكاسل يونايتد يقسو على توتنهام برباعية نظيفة فى الدورى الإنجليزى

نيوكاسل يونايتد
نيوكاسل يونايتد

انتهت أحداث مباراة توتنهام ونيوكاسل يونايتد، بفوز الأخير برباعية نظيفة في بطولة الدوري الإنجليزي.

وحل فريق توتنهام هوتسبير ضيفًا على نظيره نيوكاسل يونايتد، على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023/2024.

وأقيمت مباراة توتنهام ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي، اليوم السبت، في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفي الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة.

وكان الشوط الأول قد انتهت بتقدم فريق نيوكاسل يونايتد بهدفين نظيفين، سجلهما ألكسندر إيزاك وأنتوني جوردون. لمطالعة التفاصيل من هنا.

نيوكاسل يونايتد يمطر شباك توتنهام برباعية نظيفة

وانطلقت أحداث الشوط الثاني من المباراة بتمرير الكرة بين اللاعبين، قبل أن يحصل إيف بيسوما، لاعب توتنهام، على بطاقة صفراء، بعد اصطدامه ضد شون لونجستاف، لاعب نيوكاسل.

وفي الدقيقة 49، تم إجراء التبديل الأول، بخروج بيدرو بورو، ليحل محله إيميرسون رويال.

وفي الدقيقة 51، سجل ألكسندر إيزاك الهدف الثالث لفريقه نيوكاسل، بعد انفراد بالمرمى، بأسيست من زميله برونو جيماريش.

وفي الدقيقة 55، حصل كريستيان روميرو، لاعب توتنهام، على بطاقة صفراء، بعد خطأ منه على برونو جيماريش.

وبعد مرور دقيقة واحدة، كان إيزاك قريبًا من تسجيل الهدف الرابع لفريقه نيوكاسل، قبل أن يتصدى لها الحارس.

مباراة توتنهام ونيوكاسل يونايتد

 

وقرر المدرب آنجي بوستيكوجولو، إجراء تبديل آخر، بخروج الكوري الجنوبي سون هيونج مين، نجم توتنهام، ليحل محله ديان كولوسيفسكي.

كذلك خروج بيسوما، ليحل محله زميله بيير إميل هوبيرج، بالإضافة إلى مشاركة باب سار بدلًا من زميله رودريجو بيتانكور.

وفي الدقيقة 60، حصل جيمس ماديسون، لاعب توتنهام، على بطاقة صفراء، بعد خطأ منه على جاكوب ميرفي، لاعب نيوكاسل، وسط محاولات شرسة من السبيرز لتقليص النتيجة.

قام إليوت أندرسون، لاعب نيوكاسل، بتسديدة قوية ولكن تصدى لها حارس توتنهام، أعقبها تمريرة عرضية من أنتوني جوردون، ولكنها فشلت في الوصول إلى مرمى الخِصم.

ويستحوذ لاعبو توتنهام على الكرة بنسبة 67%، مقابل 33% للاعبي نيوكاسل يونايتد، رغم تألقهم وضغطهم على مرمى السبيرز.

وفي الدقيقة 75 من زمن اللقاء، قام بيير إميل هوبيرج، لاعب توتنهام، بتسديدة قوية ولكن تصدى لها حارس نيوكاسل، وفي الدقيقة 80، جاءت تمريرة عرضية من أنتوني جوردون، ولكنها ارتطمت بالقائم.

وفي الدقيقة 87، سجل فابيان شار، لاعب نيوكاسل يونايتد، هدفًا رائعًا برأسية في مرمى توتنهام، بأسيست من أنتوني جوردون الذي مرر له الكرة، ليُعلن تقدم فريقه المكابس برباعية نظيفة.

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ترتيب توتنهام ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

وعقب انتهاء اللقاء، يتواجد فريق توتنهام هوتسبير، بقيادة المدرب آنجي بوستيكوجولو، حاليًا في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، خلف أستون فيلا صاحب المركز الرابع بفارق الأهداف فقط.

بينما تقدم فريق نيوكاسل يونايتد، بقيادة المدرب إيدي هاو، حاليًا إلى المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة.

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نيوكاسل يونايتد يقسو على توتنهام برباعية نظيفة فى الدورى الإنجليزى

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