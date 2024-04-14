أردا جولر يطلب الرحيل عن ريال مدريد.. وأنشيلوتي يوافق

يحوم الغموض حول مصير الشاب التركي أردا جولر، لاعب ريال مدريد الإسباني، رفقة ناديه خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

ويُعاني أردا جولر من لعنة الإصابات التي لحقت به منذ انضمامه إلى صفوف ريال مدريد في صيف 2023، والتي بدأت بالإصابة في الغضروف المفصلي للركبة، ليخضع لعملية جراحية ناجحة، قبل أن يتعرّض لإصابات عضلية.3

وكان أردا جولر، صاحب الـ19 عامًا، قد انضم إلى صفوف ريال مدريد في صيف 2023 الماضي، قادمًا من فناربخشة التركي، بعقد يمتد لمدة 6 سنوات، مقابل 20 مليون يورو.

أردا جولر يرغب في الرحيل عن ريال مدريد

ووفقًا لما ذكره الصحفي "رامون ألفاريز" الذي يعمل في "راديو ماركا"، فإن أردا جولر أبلغ إدارة ريال مدريد برغبته في الرحيل عن صفوف الفريق في الصيف، وخوض تجربة جديدة مع نادٍ آخر في الموسم المقبل.

وأضاف الصحفي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، يوافق على رغبة جولر بالرحيل، ولكن على سبيل الإعارة، حتى يكتسب خبرات جديدة في ظل سنه الصغير.

ومن المنتظر أن تحسم إدارة ريال مدريد قرارها النهائي بشأن مستقبل أردا جولر خلال الفترة المقبلة.

وكان أردا جولر قد شارك في 7 مباريات مع ريال مدريد، سجل خلالهم هدفًا واحدًا فقط.

بينما شارك أردا جولر في في 35 مباراة مع فناربخشة في الموسم الماضي 2022-2023، سجل خلالهم 6 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة.

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

ويستعد فريق ريال مدريد لخوض مواجهة قوية ونارية أمام برشلونة، يوم الأحد الموافق 21 أبريل، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.