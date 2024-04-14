الأحد 14 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أردا جولر يطلب الرحيل عن ريال مدريد.. وأنشيلوتي يوافق

أردا جولر
أردا جولر

يحوم الغموض حول مصير الشاب التركي أردا جولر، لاعب ريال مدريد الإسباني، رفقة ناديه خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

ويُعاني أردا جولر من لعنة الإصابات التي لحقت به منذ انضمامه إلى صفوف ريال مدريد في صيف 2023، والتي بدأت بالإصابة في الغضروف المفصلي للركبة، ليخضع لعملية جراحية ناجحة، قبل أن يتعرّض لإصابات عضلية.3

وكان أردا جولر، صاحب الـ19 عامًا، قد انضم إلى صفوف ريال مدريد في صيف 2023 الماضي، قادمًا من فناربخشة التركي، بعقد يمتد لمدة 6 سنوات، مقابل 20 مليون يورو.

أردا جولر يرغب في الرحيل عن ريال مدريد

ووفقًا لما ذكره الصحفي "رامون ألفاريز" الذي يعمل في "راديو ماركا"، فإن أردا جولر أبلغ إدارة ريال مدريد برغبته في الرحيل عن صفوف الفريق في الصيف، وخوض تجربة جديدة مع نادٍ آخر في الموسم المقبل.

وأضاف الصحفي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، يوافق على رغبة جولر بالرحيل، ولكن على سبيل الإعارة، حتى يكتسب خبرات جديدة في ظل سنه الصغير.

ومن المنتظر أن تحسم إدارة ريال مدريد قرارها النهائي بشأن مستقبل أردا جولر خلال الفترة المقبلة.

وكان أردا جولر قد شارك في 7 مباريات مع ريال مدريد، سجل خلالهم هدفًا واحدًا فقط.

بينما شارك أردا جولر في في 35 مباراة مع فناربخشة في الموسم الماضي 2022-2023، سجل خلالهم 6 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة. 

txt

محمد صلاح يستهدف قمة الدورى الإنجليزى مع ليفربول أمام كريستال بالاس

txt

أرسنال يتفوق على أستون فيلا في تاريخ المواجهات بالدوري الإنجليزي

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

ويستعد فريق ريال مدريد لخوض مواجهة قوية ونارية أمام برشلونة، يوم الأحد الموافق 21 أبريل، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

جولر اردا جولر ريال مدريد أنشيلوتي كارلو أنشيلوتي الدوري الاسباني

الأكثر قراءة

"ماتت فى هدوء ولا عزاء".. أسباب وفاة شيرين سيف النصر عن عمر 57 عامًا

اعرف موعد عيد الأضحى 2024 بالميلادي.. عدد الأيام المتبقية

ماتت فجرا.. تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة شيرين سيف النصر

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

وفاة الفنانة شيرين سيف النصر

نقل مومياوات تحت الأرض عن طريق المترو.. أول تعليق من السياحة على الفيديو المذهل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

حكايات الطب والأطباء

وائل لطفي

واحة اسمها مصر

ماجد حبته

ثلاثينية إبادة التوتسى

د. منى حلمى

لو كنت حبيبته 

حسين دعسة

لا تحرك عسكرى إيرانى خلال الـ72 ساعة المقبلة

صفاء النجار

الوهج المدمر.. قليل من الإظلام قد يكون الحل

ماجد حبته

عقد النمو الفاتر!

إبراهيم عبدالفتاح

جلد فائض عن حدود الجسد

صور

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد تفاقم عنف المستوطنين فى الضفة الغربية.. تحركات إسرائيلية لوقف إرهاب المتشددين

مَن يُسلح إسرائيل؟.. تعرف على صادرات السلاح العالمية إلى دولة الاحتلال

فيديو يكشف تفاصيل استيلاء بحرية "الحرس الثورى الإيرانى" على سفينة شحن إسرائيلية