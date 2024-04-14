الأحد 14 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

تحت الطبع.. النسخة العربية لكتاب "الحشاشون.. الأساطير والحقائق"

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

يصدر قريبًا عن دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، النسخة العربية لكتاب "الحشاشون.. الأساطير والحقائق" للباحثة والأكاديمية عائشة أتيجي أرايانجان.

حقيقة الأساطير التي رُويت عن حسن الصباح

عن اللغة التركية مباشرة، وخلال أيام تصدر عن دار النهضة العربية للنشر، النسخة العربية لكتاب "الحشاشون.. الأساطير والحقائق"، من تأليف الباحثة والأكاديمية التركية عائشة أتيجي أرايانجان، المختصَّة في تاريخ الحركات الباطنية في الإمبراطورية السلجوقية. وترجمة عن اللغة التركية للعربية أنجزها المترجم المصري أحمد زكريا بمشاركة ملاك دينيز أوزدمير.

وفي مقدمته للنسخة العربية لكتاب "الحشاشون.. الأساطير والحقائق"، يشير المترجم أحمد زكريا إلى: "ما زالت الأساطير والحكايات المُختلَقة حول حسن الصباح والإسماعيليين تتردد حتى اليوم، وقد رُسمت لهم صورة غامضة وأسطورية. وكان تاريخهم، الذي يُروى بين الواقع والأسطورة، موضوعًا للأفلام والروايات. ويمكن القول إن أغلب ما يُروى عن طائفة الحشَّاشين خيالي وبعيد عن الحقيقة التاريخية". 

وتأتي هذه الدراسة - "الحشاشون.. الأساطير والحقائق" - محاوَلةً لبيان حقيقة القصص المُلفَّقة التي تعلَّمها وقرأها وصدَّقها كثير من الناس، إذ تكشف الباحثة والأكاديمية التركية عائشة أتيجي أرايانجان، المختصَّة في تاريخ الحركات الباطنية في الإمبراطورية السلجوقية، عن حقيقة الأساطير التي رُويت عن حسن الصباح، استنادًا إلى الوثائق التاريخية. وتتطرق باستفاضة إلى شبكة حسن الصباح الدعائية وهياكلها الاستخباراتية والتنظيمية. 

ومما يطرحه كتاب "الحشاشون.. الأساطير والحقائق"، من تساؤلات: هل كانت حديقة الجنة في قلعة ألموت حقًا؟ وهل كان الحُرَّاس يقفزون إلى حتفهم؟ وهل كان الهيكل الذي أسسه حسن الصباح دولة أم تنظيمًا أم طائفة؟ وكيف تسللوا إلى الدولة والجيش السلجوقي؟ وما عقيدتهم وطرق مقاومتهم وولائهم؟ وهل كانوا يستخدمون الخشخاش؟ وما علاقتهم بالصليبيين؟ وهل كان حسن الصباح ونظام الملك وعمر الخيام أصدقاء؟ 

تجيب هذه الدراسة على كلِّ هذه التساؤلات، وتمنح عُشَّاق التاريخ منظورًا جديدًا عن الحشَّاشين، وأكثر الموضوعات فضولًا حولهم، مثل قوائم الاغتيالات في العاصمة السلجوقية أصفهان، مع إعادة تقييم للأحداث التي وقعت في تلك المرحلة الشائكة، بنظرة مختلفة وموضوعية، وبلغة بسيطة سهلة.

إطلالة على أعمال المترجم أحمد زكريا

وفضلًا عن أحدث ترجماته "الحشاشون.. الأساطير والحقائق"، سبق وصدر للمترجم أحمد زكريا العديد من الترجمات عن اللغة التركية وغيرها، نذكر من بينها: كتاب "ثلاث سنوات ونصف مع ناظم حكمت" والصادر عن منشورات المتوسط، وروايات "أيام السلطان عبدالحميد الأخيرة"، ورواية "فندق القسطنطينية" والصادرتان عن الدار الأهلية للنشر، ورواية "غجر إسطنبول"، والصادرة عن دار مرايا للنشر في العام 2020.  

الحشاشون الحشاشون الأساطير والحقائق حسن الصباح الشاعر عمر الخيام الوزير نظام الملك الطوسي المترجم أحمد زكريا

مواد متعلقة

أبيض وأسود.. افتتاح معرض وائل الشافعى بمركز محمود مختار الثقافى

متابعون إيرانيون: الشركة المتحدة نقلت الدراما المصرية إلى مستوى أكثر تقدمًا

"عند مفترق الطرق" ديوان شعري قصائده تناقش قضايا فريدة من نوعها

بعد ترجمته للغة الفارسية.. ماذا قال الجمهور الإيراني عن مسلسل "الحشاشين"؟

الأكثر قراءة

"ماتت فى هدوء ولا عزاء".. أسباب وفاة شيرين سيف النصر عن عمر 57 عامًا

اعرف موعد عيد الأضحى 2024 بالميلادي.. عدد الأيام المتبقية

ماتت فجرا.. تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة شيرين سيف النصر

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

وفاة الفنانة شيرين سيف النصر

نقل مومياوات تحت الأرض عن طريق المترو.. أول تعليق من السياحة على الفيديو المذهل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

حكايات الطب والأطباء

وائل لطفي

واحة اسمها مصر

ماجد حبته

ثلاثينية إبادة التوتسى

د. منى حلمى

لو كنت حبيبته 

حسين دعسة

لا تحرك عسكرى إيرانى خلال الـ72 ساعة المقبلة

صفاء النجار

الوهج المدمر.. قليل من الإظلام قد يكون الحل

ماجد حبته

عقد النمو الفاتر!

إبراهيم عبدالفتاح

جلد فائض عن حدود الجسد

صور

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد تفاقم عنف المستوطنين فى الضفة الغربية.. تحركات إسرائيلية لوقف إرهاب المتشددين

مَن يُسلح إسرائيل؟.. تعرف على صادرات السلاح العالمية إلى دولة الاحتلال

فيديو يكشف تفاصيل استيلاء بحرية "الحرس الثورى الإيرانى" على سفينة شحن إسرائيلية