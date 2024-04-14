الأحد 14 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

متابعين إيرانيين: الشركة المتحدة نقلت الدراما المصرية إلى مستوى أكثر تقدما

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

 إشادات كبيرة بمسلسل الحشاشين، و الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، صاحبة الإنتاج التاريخي الأضخم في الدراما المصرية خلال تاريخها الطويل.

 

الشركة المتحدة نقلت الدراما المصرية إلى مستوى أكثر تقدما

 

فعبر موقع IMDb، وهو المصدر الأكثر شعبية وموثوقية في العالم لمحتوى الأفلام والمسلسلات والمشاهير. والذي تأسس في بريستول- إنجلترا في أكتوبر 1990؛ ويتبع شركة "سياتل"؛ المملوكة بالكامل لشركة "أمازون دوت كوم" Amazon.com عدة مراجعات إيرانية لــ مسلسل الحشاشين.

 

 أشاد متابعين إيرانيين من خلال المراجعات التي نشروها على الموقع بإنتاج الشركة المتحدة للمسلسل، بعد ترجمة المسلسل إلي اللغة الفارسية، فكتب "سام" مناحا إنتاج الشركة المتحدة مسلسل ــ الحشاشين ــ تقييما بنسبة 8/10 للمسلسل، وكتب: ‘‘إنه مسلسل جيد؛ اتصف بالاحترافية والحداثة من حيث التصوير وتصميم الأزياء. آمل ألا تنحرف القصة عن مسارها التاريخي الرئيسي؛ وأن تستمر بهذه الحيادية. 

ولفت “سام” إلي: من خلال إنتاج المسلسل، تنقل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الدراما المصرية إلى مستوى أكثر تقدما؛ من مواقع التصوير؛ إلى الديكور، والمونتاج، والتصوير، وتصميم الأزياء، لقد نُفّذَ كل شيء بشكل مثالي؛ بناءً على أحدث تقنيات التصوير السينمائي، لتقديم رواية تاريخية فريدة، ومثيرة للفكر؛ مثل "الحشاشين". وقد تم إنتاج هذا المسلسل إيمانًا من شركة UMS ــ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ــ بأهميته للمشاهد؛ كمحتوى ترفيهي، وكمحتوى تعليمي في الوقت نفسه.."سام" من إيران’’.

 

مسلسل الحشاشين نقطة تحول في صناعة الدراما المصرية

 

وفي ذات السياق، وضمن إشادات الجمهور الإيراني لدراما الشركة المتحدة، تحديدا مسلسل الحشاشين، وتحت عنوان "بداية مقبولة"، كتب "أحمد السيافي": "لأكون صريحا، أول حلقتين مثيرتين جدًا، وتجذبان انتباهك. أعتقد أن هذا يمكن أن يكون نقطة تحول في صناعة الدراما المصرية، لأنها المرة الأولى التي أرى فيها هذا الاستثمار الكبير في العديد من الجوانب؛ من "الجرافيك"، إلى الملابس، والإكسسوارات. 

 

وتابع “السياف”: فيما يتعلق بالإخراج، أستطيع رؤية لقطات كاميرا رائعة، وزوايا جيدة. أداء الممثلين مرضي حتى الآن، حتى الأطفال الصغار في الحلقات الأولى تصرفوا بشكل جيد. يمكنني التقاط أجواء القرن الحادي عشر من خلال الإخراج الجيد، وأداء الممثلين. 

أعجبتني موسيقى الخلفية في العديد من المشاهد؛ لأنها مثيرة للإعجاب. على الرغم من أنني لم أحب أغنية المقدمة، ولم أجد الكلمات جذابة، كما أن المقدمة كانت مفرطة في استخدام الكورال، والأغنية لا تعطيك إحساسًا حقيقيًا من حيث الموسيقى. لا أريد رفع توقعاتي الآن، لكن أتمنى أن يكون المسلسل جيدًا مثل البداية، بل أفضل.

 

قصة مسلسل الحشاشين

ومسلسل الحشاشين، من تأليف الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تاريخي درامي بالعامية المصرية، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، والتي اشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها “حسن الصباح”، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين “نظام الملك”، والذي يجسده النجم فتحي عبد الوهاب، والشاعر عمر الخيام ويقوم بدوره الفنان اللبناني نيقولا معوض. ويعد المسلسل الإنتاج الأضخم للشركة المتحدة.

 

أبطال مسلسل الحشاشين

ويقوم ببطولة مسلسل الحشاشين، باقة من نجوم الدراما والفن في مصر والعالم العربي، وعلي رأسهم النجم كريم عبد العزيز ــ فتحي عبد الوهاب ــ أحمد عيد ــ نيقولا معوض ــ إسلام جمال ــ نضال الشافعي ــ أحمد عبد الوهاب ــ ميمي جمال ــ سارة الشامي ــ ميرنا نور الدين ــ عمر الشناوي ــ سوزان نجم الدين ــ كريم سرور ــ جيهان الشماشرجي وظهور خاص للنجم محمد رجب.

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