عاجل.. موقع IMDb الأكثر موثوقية في العالم لمحتوى الأفلام والمسلسلات يشيد بـ"الحشاشين"

مازالت أصداء النجاح الذي حققه مسلسل الحشاشين تتردد، والتعليقات الإيجابية التي تشيد بإنتاج الشركة المتحدة الأضخم تتوالى عبر المنصات العالمية هذه المرة.. فما القصة؟.

مسلسل الحشاشين كان ينبغي أن يكون من صنع الإيرانيين

النقلة النوعية التي قدمها مسلسل الحشاشين في تاريخ الدراما المصرية ترددت أصداءها عبر المواقع العالمية، حيث أورَد موقع IMDb، وهو المصدر الأكثر شعبية وموثوقية في العالم لمحتوى الأفلام والمسلسلات والمشاهير. والذي تأسس في بريستول- إنجلترا في أكتوبر 1990؛ ويتبع شركة "سياتل"؛ المملوكة بالكامل لشركة "أمازون دوت كوم" Amazon.com عدة مراجعات إيرانية لمسلسل "الحشاشين". ونرفق أدناه رابط هذه التقييمات المتنوعة:

https://www.imdb.com/title/tt21200366/reviews

تحت عنوان "مراجعة عادلة من إيراني"؛ أعطى من يلقب نفسه بـ"مهووس الفيلم" Moviemaniac

لــ مسلسل الحشاشين تقييم 10/10؛ مبررا هذا التقييم بــ: ‘‘بداية، أود أن أشكر الطاقم المصري الذي صنع هذا المسلسل. كان ينبغي أن يكون من صنع الإيرانيين، لكن حكومتنا مشغولة جدًا بفسادها، لدرجة أن تاريخ إيران أقل أهمية بالنسبة إلى هذه الحكومة، لذلك يجب أن نكون مُمتنين.

ومن المهم معالجة الادعاءات الكاذبة التي أطلقها بعض الإيرانيين حول المسلسل. إذ يزعم البعض أن مسلسل الحشاشين يُصور "حسن الصباح" كعربي؛ لكن من الواضح أن الممثلين يعرّفون أنفسهم على أنهم فُرس. من الضروري أن نفهم أنه خلال فترة حكم العرب لإيران، اعتنق الناس الإسلام، وكان معظمهم يتحدثون العربية بالإضافة إلى اللغة الفارسية. ومن ثم، فمن الواضح أن العرض يصور بدقة السياق التاريخي لتلك الفترة.

وتابع “مهووس الفيلم” مراجعته لـ مسلسل الحشاشين لافتا إلي: كما أن الادعاء بأن "الصباح" كان مخالفًا للإسلام لا أساس له من الصحة مطلقا، لأن هو نفسه كان مُسلمًا متدينًا. يجب على أولئك الذين يطلقون مثل هذه التأكيدات التي لا أساس لها؛ أن يشاهدوا المسلسل بعقل متفتح، ويمتنعون عن نشر المعلومات المضللة.

ومن المهم أن نتذكر أن معتقدات "الخيام" الدينية كانت موضوعًا للنقاش، لكن البعض ادعى أنه لم يكن مُسلمًا، على الرغم من أنه ربما لم يكن ملتزمًا. وفي إحدى الحلقات، صرح "الصباح" نفسه أن الخيام سيعيش دائمًا مع الشك، كما فعل، وتحدى الله وعدله في قصائده. وبعد أن شاهدت الحلقات الأربع بنفسي، أستطيع أن أقول بكل ثقة؛ أنهم لم يظهروا أي شيء يهيننا نحن الإيرانيون أو يهين تاريخنا. وكإيرانيين، حان الوقت لمواجهة حقيقة أن ثقافتنا لم تعد كما كانت قبل 2500 عام. لقد كنا تحت الحكم الإسلامي لعدة قرون، وقد حولنا هذا الحكم إلى أن نكون مثل أي دولة أخرى في الشرق الأوسط. على الرغم من أننا قد لا نتحدث العربية، إلا أن أوجه التشابه أكبر بكثير من الاختلافات. حان الوقت لتقبل هذه الحقيقة، وإذا لم تعجبك، فقم بتغيير نفسك أولًا’’

مسلسل الحشاشين أفضل وأقوى القصص

وفي ذات السياق وبعد أن أعطى تقييم 10/10؛ كتب الإيراني "محمد سالاري" تحت عنوان "أفضل وأقوى القصص" مشددا على: ‘‘هذا أفضل مسلسل. شكرا لمصر من إيران. أيها الأصدقاء الإيرانيون، يُرجى أن تفهموا أن بلدنا، إيران غير قادر على إنتاج هذه المسلسلات الجيدة، يمكنهم فقط صنع هراء مثل "يوسف"؛ وبثه لمدة عشر سنوات متتالية.

مرة أخرى أشكر "مصر" على هذا المسلسل الفريد. اذهب واقرأ "حسن الصباح" بشكل صحيح على الإنترنت وفي الكتب، ثم تعال واعترض، المسلسل صحيح بالكامل، فلا تخطئ في الحكم، وقُل للإيرانيين إنه أظهر البرابرة والقتلة؛ لنفهم ما نحن عليه حقًا. كل شيء في المسلسل رائع، الممثلون، الموسيقى، مواقع التصوير، رائع جدًا، أعطي تقييم 10’’.

قصة مسلسل الحشاشين

ومسلسل الحشاشين، من تأليف الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تاريخي درامي بالعامية المصرية، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، والتي أشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها “حسن الصباح”، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين “نظام الملك”، والذي يجسده النجم فتحي عبد الوهاب، والشاعر عمر الخيام ويقوم بدوره الفنان اللبناني نيقولا معوض. ويعد المسلسل الإنتاج الأضخم للشركة المتحدة.

أبطال مسلسل الحشاشين

ويقوم ببطولة مسلسل الحشاشين، باقة من نجوم الدراما والفن في مصر والعالم العربي، وعلي رأسهم النجم كريم عبد العزيز ــ فتحي عبد الوهاب ــ أحمد عيد ــ نيقولا معوض ــ إسلام جمال ــ نضال الشافعي ــ أحمد عبد الوهاب ــ ميمي جمال ــ سارة الشامي ــ ميرنا نور الدين ــ عمر الشناوي ــ سوزان نجم الدين ــ كريم سرور ــ جيهان الشماشرجي وظهور خاص للنجم محمد رجب.