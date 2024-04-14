الأحد 14 أبريل 2024
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محمد الباز

الثقافة

أبيض وأسود.. افتتاح معرض وائل الشافعى بمركز محمود مختار الثقافى

معرض أبيض وأسود
معرض أبيض وأسود

تحتضن قاعة إيزيس بمركز محمود مختار الثقافي، افتتاح المعرض الفردي الخاص للفنان المثّال وائل الشافعي، والذي يقام تحت عنوان "أبيض وأسود".

تفاصيل افتتاح معرض الفنان وائل الشافعي

في السادسة مساء الخميس المقبل، 18 أبريل الجاري، يفتتح الفنان دكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، فعاليات المعرض الفردي الخاص للفنان النحات وائل الشافعي، والذي يقام تحت عنوان "أبيض وأسود"، في قاعة إيزيس بمركز محمود مختار الثقافي، بمقره الكائن في 5 شارع التحرير بجوار نادي القاهرة الرياضي. ويستمر المعرض حتى 5 مايو 2024.

إطلالة على مسيرة المثّال وائل الشافعي

والفنان المثّال وائل الشافعي، من مواليد محافظة كفرالشيخ، 1975، حصل على بكالوريوس التربية الفنية من كلية التربية الفنية بالزمالك والتابعة لجامعة حلوان في العام 1999.

شارك الفنان المثّال وائل الشافعي في العديد من المعارض المحلية والإقليمية والدولية، والعديد من المعارض الفردية والمعارض الجماعية. ومن أعماله الفنية النحتية نذكر: أعمال فنية جداريات المؤسسة العسكرية 2001 - المشاركة في أعمال نحد ميداني للعديد من الشخصيات التاريخية منها نحت لتمثال الدكتور مصطفى مشرفة - تمثال أديب نوبل العالمي نجيب محفوظ - الطائر والموجة وحمامة السلام بمشاركة الفنان الكبير سيد عبده سليم بمرسمه في الفترة من 2001 وإلى 2006.

كما شارك المثّال وائل الشافعي في فعاليات معرض أجندة الجماعي والذي تقيمه مكتبة الإسكندرية - دورة العام 2018 - ودورة العام 2019  شارك في الدورة الأربعين والواحدة والأربعين  للمعرض العام.

ومن المعارض الجماعية التي شارك فيها أيضًا المثّال وائل الشافعي، معرض جماعي بقاعة ضي العرب عام 2019 والذي عقد بعنوان "المكان"- سمبوزيوم نوبيا الدولي بأسوان للنحت علي الجرانيت عام 2019 ــ معرض جماعي في قصر ثقافة الإسماعيلية 2019 - معرض جماعي في قصر ثقافة كفرالشيخ 2019 ــ معرض "ما بعد الكورونا" بقاعة ضي عام 2020 ــ معرض جماعي بجاليري نوت بالزمالك- صالون توت للنحت 2023 - صالون النحت الثالث بقصر الفنون.

حصل المثّال وائل الشافعي على منحة التفرغ في الفنون والتي يمنحها المجلس الأعلي للثقافة دورة 2019 - 2020. له مقتنيات عديدة في وزارة الثقافة المصرية ومتحف الفن الحديث.

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