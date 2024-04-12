الجمعة 12 أبريل 2024
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محمد الباز

الثقافة

18 إبريل.. افتتاح معرض "سمات إنسانية" بمركز محمود مختار الثقافي

معرض سمات إنسانية
معرض سمات إنسانية

سمات إنسانية، عنوان المعرض الفردي الخاص للفنان التشكيلي مدحت السعودي، والذي تنطلق فعالياته يوم الخميس 18 إبريل الجاري، بمركز محمود مختار الثقافي.

تفاصيل افتتاح معرض سمات إنسانية

 

يفتتح الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، في السادسة من مساء الخميس المقبل والموافق 18 إبريل الجاري، فعاليات المعرض الشخصي للفنان التشكيلي مدحت السعودي، والذي يقام تحت عنوان “سمات إنسانية”، وذلك بقاعة نهضة مصر في مركز محمود مختار الثقافي، بمقره الكائن في 5 شارع التحرير بجوار نادي القاهرة الرياضي. ويستمر المعرض حتي 5 مايو 2024.

 

وفي كلمتها التقديمية لمعرض سمات إنسانية، تقول الفنانة التشكيلية دكتورة أمل نصر، الأستاذ بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، إنه "في تجربته التصويرية الجديدة يطرح الفنان مدحت السعودي، شخوصه التي تقف علي الحافة بين العروس الخشبية والجسد الأنثوي، بين الجماد وبين البشر، ويحركها ويضعها في مشاهد مفتوحة لمدينته البحرية أو في فراغ مبهم أو في أماكن داخلية مغلقة.

وتابعت "يجيد الفنان استخدام الأسود الملون بأطياف عديدة ويبحث عن التأثير الناتج عن بقع الألوان القائمة علي السطح، ليس باعتباره مساحات معتمة كعبرة عن القتامة، ولكن كقيمة لونية ورمزية".

 

وواصلت عن معرض سمات إنسانية، بأن الفنان مدحت السعودي يطرح أشكاله في أحيان محاطة بأطر وفي أحيان أخري حرة غير مقيدة بحدود خارجية، مستفيدا من الشكل الظلي سواء تناوله بالأسود أو الألوان المسطحة، بحيث يخلق حالة من التناقض بين الأشكال الظلية وبين فراغ الخلفية خاصة عندما يلون الفراغ بألوان قوية، وهو تناول يقود إلي حالة من التلخيص والتبسيط وقد تأرجحت تلك الأشكال ما بين "السلويت" الذي اهتم بالخطوط الخارجية للأشكال، وبين البقع السوداء شديدة الجرأة والحرية التي قام بتوظيفها في تنويعات عديدة ووصل بها إلي حالة من الرمزية المعبرة عن شخوص العرائس الخشبية التي منحها الفنان حالة إنسانية ووضعها في حالات تعبيرية مختلفة، بعضهم يتحاور وبعضهم يلعب وبعضهم ينتشي بانتصاراته الصغيرة.

يشار إلى أن الفنان مدحت السعودي، فضلا عن معرضه “سمات إنسانية”، سبق له أن شارك في العديد من المعارض الخاصة والمحلية والدولية والمسابقات الفنية، منها صالون أتيليه الإسكندرية عامي 1996 وعام 1997، وصالون محمد ناجي، المعرض القومي للفنون التشكيلية عام 1999. بجانب معارضه الخاصة الفردية ومن بينها معرض "فن الخردة" 2016، معرض "شخصية" بكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية، ومعرض "نبض الحوار" وغيرها العديد.

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