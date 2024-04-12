تفاصيل ندوة الكاتب أشرف أبو اليزيد فى صالون العابرون الثقافى (صور)

في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، حل الكاتب أشرف أبو اليزيد في ضيافة صالون العابرون الثقافي، في لقاء تطرق وتناول مسيرته الإبداعية الأدبية والشعرية.

تفاصيل ندوة الكاتب أشرف أبو اليزيد في صالون العابرون الثقافي

شهد ثاني أيام عيد الفطر المبارك، الحادي عشر من أبريل 2024، احتفالية بالشاعر الكاتب أشرف أبو اليزيد، في صالون العابرون الثقافي في نقاش مفتوح عن تجربته.

خلال الاحتفاء بالكاتب أشرف أبو اليزيد بصالون العابرون الثقافي

تناول اللقاء تجربة الكاتب الروائي والشاعر أشرف أبو اليزيد في الشعر والرواية والترجمة وأدب الرحلات.

وأدار الندوة الكاتب محمد عكاشة، وتحدث خلالها الكاتب الروائي محمد إبراهيم طه، ومحمد أبو الدهب، ومحمد عزب، وحسام المقدم، وأحمد عامر، فضلًا عن مداخلات الحضور.

وكانت أولى فعاليات صالون العابرون الثقافي قد بدأت في العام 2002، وقد أسسه الروائي والطبيب محمد إبراهيم طه، والقاص والفنان محمد عكاشة، والشاعر رجب الأغر، والشاعر محمود عبدالباسط، والفنان هشام الفخراني، والشاعر عبدالواحد بحيري.

خلال الاحتفاء بالكاتب أشرف أبو اليزيد بصالون العابرون الثقافي

إطلالة على نشاط صالون العابرون الثقافي

أصدر صالون العابرون الثقافي عدة نشرات، وناقش عددًا من المؤلفات الهامة مثل رواية قمر على سمرقند للروائي محمد المنسي قنديل، ودق الطبول للقاص محمد البساطي، والعلامة للكاتب المغربي بنسالم حميش.

كما ناقش رواية "صغير في شبك الغنم" للكاتب فكري داوود، ومجموعة قصصية للقاص سمير الفيل، ورواية للكاتب محمد داوود، ومحمد طلبة الغريب، وخمس سنوات رملية للشاعر سمير درويش، وديوان للشاعر والباحث في التراث الشعبي مسعود شومان، وفوق الحياة قليلًا لسيد الوكيل، ورواية العطر ورواية لأورهان باموق، فضلًا عن مؤلفات في الفلسفة لمراد وهبة وذكي نجيب محمود.

توقف صالون العابرون الثقافي مدة طويلة، قبل أن يستعيد نشاطه مرة ثانية على يد الروائي والطبيب محمد إبراهيم طه، والشاعر محمد عكاشة، والروائي أحمد عامر، والقاص الروائي محمد أبو الدهب، والشاعر والناقد محمد علي عزب، والروائي والفنان دكتور هشام الفخراني، والروائي دكتور رأفت الخولي، والطبيب والكاتب أحمد الحبشي، والشاعر رجب الأغر، والروائي حسن حلمي، والشاعر إبراهيم رفاعي، والشاعر والفنان أحمد نصر، والشاعر طارق عمران.

خلال الاحتفاء بالكاتب أشرف أبو اليزيد بصالون العابرون الثقافي

واستهل صالون العابرون الثقافي نشاطه بعد فترة من التوقف بمناقشة ديوان الشاعر فتحي عبدالسميع عظامي شفافة وهذا يكفي، ورواية ابتسامة بوذا للكاتب شريف صالح، ورواية حدث في الإسكندرية للكاتب سالم محمود، ورواية سكتة قلبية لمحمد أبو الدهب، ومناقشة تجربة الكاتبة الكبيرة سلوى بكر.

يشار إلى أن صالون العابرون الثقافي يناقش شتى العلوم الإنسانية والتجارب الإبداعية الهامة، ويعقد حاليًا في متحف الفنان هشام الفخراني في مدينة بنها كل شهر.

خلال الاحتفاء بالكاتب أشرف أبو اليزيد بصالون العابرون الثقافي