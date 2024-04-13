كريم عبدالعزيز: "صدّقت صفات حسن الصباح عشان أوصّل إحساسى للمشاهد"

قال الفنان كريم عبدالعزيز إن أصعب المشاهد في مسلسل "الحشاشين" مشهد وفاة ابنه: "الصعوبة في هذا المشهد هى أن أحاسيسه مستترة بيمثل لجوّه".

أضاف عبدالعزيز، خلال حواره لبرنامج "كلمة أخيرة" المُذاع على قناة "ON": "كنا عاوزين نوصل الإحساس، وتحدثت مع الكاتب عبدالرحيم كمال والمخرج بيتر ميمي عن صفات حسن الصباح وأبرزها ورغم اختلاف الكتب التي تحدثت عن ذلك لكن تبقى الصفة الرئيسية التي اجتمعت عليها كل الكتب هي الهدوء".

وتابع "حسن الصباح كان شخصًا هادئًا جدًا وأنا عندي قناعة أن الأفذاذ في التاريخ نوعان نوع يحمل خيرًا وآخر يحمل شرًا، فهتلر مثلًا كان فذًا وموسيليني كان فذًا وهولاكو كان فذًا وبالتالي أنا هنا بحب ذكاؤه وليس شخصيته".

وردًا على سؤال لميس الحديدي عن الشَعرة الفاصلة بين كل صفات الشخصية وشخصية كريم عبدالعزيز نفسها التي يحبها الناس، فكيف استطاع كريم عبدالعزيز أن ينجح في جعل المشاهد يكره حسن الصباح: "هنا بنتكلم عن حب لشخص وليس لشخصية. ممكن كريم عبدالعزيز يتحب علشان أدوار قدمها في السينما وغيرها أو علاقات شخصية لكن مستحيل حد هيحب شخصية حسن الصباح لو المشاهد خرج من عقله ربطه بكريم لا يمكن هيحب الشخصية".

أضاف: "المشاهد من حقه يكره الشخصية في أي عمل، لكن أنا مينفعش أكره الشخصية وأنا بعملها لأني كده هعزلها عن صفاتها والنهارده نوعية المشاهد تغيرت وبالتالي لازم الفنان يصدق منطق الشخصية علشان يخلي الناس تكرهها".

واستكمل: "صدقت في شخصية الصباح إيمانه بنفسه والدعوة التي يقوم بها وأنه جعل الدعوة فوق أي حد حتى ابنه، أنا ككريم عارف الشخصية والطائفة، لكن يجب أن أؤدي الدور بكامل الطبائع والخصال علشان أوصل الإحساس للمشاهد".