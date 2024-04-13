كريم عبدالعزيز يكشف أغرب رد فعل وصله بعد تقديم شخصية "حسن الصباح"

كشف الفنان كريم عبدالعزيز عن أغرب التعليقات وردود الأفعال التي وصلت إليه بعد تقديم شخصية حسن الصباح في مسلسل "الحشاشين".

وقال "عبدالعزيز" مازحًا خلال حواره لبرنامج "كلمة أخيرة" المُذاع على قناة "ON": "حد بعتلي قال كنا بنحبك جدًا، لكن حسبي الله ونعم الوكيل، وكده عرفت إن الدور وصل".

كما أكد النجم كريم عبدالعزيز، أن والده المخرج محمد عبدالعزيز سعيد للغاية بالدور الذي قدمه في مسلسل الحشاشين قائلًا: "والدي سعيد جدًا بالجرأة وبالعمل كله سواء المخرج بيتر ميمي والكاتب عبدالرحيم كمال والشركة المنتجة سينرجي والمتحدة للخدمات الإعلامية".

وتابع: "قعدنا سنتين في عمل ضخم جدًا، والإمكانيات التي قدمتها الشركة غير مسبوقة في الإنتاج المصري، وأشكر كل اللي اشتغلوا في العمل"، مؤكدًا أن هذا يثبت أن توافر الإمكانيات للفن المصري يتيح له تنفيذ كل شيء.