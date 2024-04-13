كريم عبدالعزيز: شخصية حسن الصباح "مُجازفة العمر".. ومحظوظ أنها كانت من نصيبى

أعرب النجم كريم عبدالعزيز، عن سعادته بنجاح شخصية "حسن الصباح" في مسلسل

"الحشاشين" معتبرًا أن تقديم تلك الشخصية هي مجازفة العمر بالنسبة له.

وأضاف "عبدالعزيز" خلال حواره لبرنامج "كلمة أخيرة" المُذاع على قناة "ON": "ألف حمد وشكر لله لأني بعتبر العمل ده مجازفة عمري وهو أصعب الأدوار التي مرت عليّ".

وتابع: "الفنان ممكن يبقى عرضة أنه يقدم أدوار شر تاني لكن بمنظر وهيئة شخصية الصباح صعب لأنها من الأدوار التي تأتي مرة واحدة في العمر".

واستكمل: "عشان كده بعتبر الدور ده مجازفة العمر وكأن حد شايل كفنه على إيده وداخل على الكاميرا".

وعن ردود أفعال الجمهور وتغيرها على مدار الحلقات قال: "ردود الأفعال تطورت مع تطور الأحداث لأنه مع مرور الأحداث الشخصية تكتسب شراسة وشرًا وأنانية".

وأوضح أن حسن الصباح في أولى الحلقات غير آخر عشر حلقات، متابعًا: "يظهر الاختلاف أكثر في آخر حلقتين، شخصية كان معمول ليها خط بياني لأنها رحلة منذ أن كان طفلًا حتى أصبح شابًا يافعًا ثم داعية، لذلك فهي شخصية صعبة ومركبة".

وأشار إلى أن شخصية حسن الصباح المركبة كانت استنزافًا وأنه في بادئ الأمر عندما وصلت إليه أوراق العمل كان مرعوبًا، لكنه في الوقت نفسه أكد أنه محظوظ لأن شخصية حسن الصباح كانت من نصيبه، متابعًا: "فرقة الحشاشين شهدت كمًا هائلًا من الصناع والمنتجين والفنانين لتحقيقها عبر السينما، فهي حدوتة عالمية غير مقتصرة علينا في مصر عرضت في سوريا في مسلسل وتركيا أيضًا والقنوات الأجنبية تحدثت عنها".

واختتم: "شخصية حسن الصباح حدوتة عالمية والتعامل مع قصة دولية يكون مختلفًا تمامًا".