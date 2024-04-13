السبت 13 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

كريم عبدالعزيز: شخصية حسن الصباح "مُجازفة العمر".. ومحظوظ أنها كانت من نصيبى

كريم عبدالعزيز
كريم عبدالعزيز

أعرب النجم كريم عبدالعزيز، عن سعادته بنجاح شخصية "حسن الصباح" في مسلسل 

"الحشاشين" معتبرًا أن تقديم تلك الشخصية هي مجازفة العمر بالنسبة له.

وأضاف "عبدالعزيز" خلال حواره لبرنامج "كلمة أخيرة" المُذاع على قناة "ON": "ألف حمد وشكر لله لأني بعتبر العمل ده مجازفة عمري  وهو أصعب الأدوار التي مرت عليّ".

وتابع: "الفنان ممكن يبقى عرضة أنه يقدم أدوار شر تاني لكن بمنظر وهيئة شخصية الصباح صعب لأنها من الأدوار التي تأتي مرة واحدة في العمر".

واستكمل: "عشان كده بعتبر الدور ده مجازفة العمر وكأن حد شايل كفنه على إيده وداخل على  الكاميرا".

وعن ردود أفعال الجمهور وتغيرها على مدار الحلقات قال: "ردود الأفعال تطورت مع تطور الأحداث لأنه مع مرور الأحداث الشخصية تكتسب شراسة وشرًا وأنانية". 

وأوضح أن حسن الصباح في أولى الحلقات غير آخر عشر  حلقات، متابعًا: "يظهر  الاختلاف أكثر في آخر حلقتين، شخصية كان معمول ليها خط بياني لأنها رحلة منذ أن كان طفلًا حتى أصبح شابًا يافعًا ثم داعية، لذلك فهي شخصية صعبة ومركبة".

وأشار إلى أن شخصية حسن الصباح المركبة كانت استنزافًا وأنه في بادئ الأمر عندما وصلت إليه أوراق العمل كان مرعوبًا، لكنه في الوقت نفسه أكد أنه محظوظ لأن شخصية حسن الصباح كانت من نصيبه، متابعًا: "فرقة الحشاشين شهدت كمًا هائلًا من الصناع والمنتجين والفنانين لتحقيقها عبر السينما، فهي حدوتة عالمية غير مقتصرة علينا  في مصر عرضت في سوريا في مسلسل وتركيا أيضًا والقنوات الأجنبية تحدثت عنها".

 واختتم: "شخصية حسن الصباح حدوتة عالمية والتعامل مع قصة دولية يكون مختلفًا تمامًا".

كريم عبد العزيز حسن الصباح مسلسل الحشاشين الحشاشين

مواد متعلقة

لميس الحديدى عن "الحشاشين": تأثير الفكرة الباطلة المسمومة عابر للأزمنة

الأكثر قراءة

ماتت فجرا.. تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة شيرين سيف النصر

وفاة الفنانة شيرين سيف النصر

تفاصيل إغلاق الأردن مجاله الجوى أمام جميع الطائرات

نقل مومياوات تحت الأرض عن طريق المترو.. أول تعليق من السياحة على الفيديو المذهل

"ماتت فى هدوء ولا عزاء".. أسباب وفاة شيرين سيف النصر عن عمر 57 عامًا

بالأماكن والمساحات والأسعار.. تفاصيل الطرح الجديد لشقق سكن لكل المصريين 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

حكايات الطب والأطباء

وائل لطفي

واحة اسمها مصر

ماجد حبته

ثلاثينية إبادة التوتسى

د. منى حلمى

لو كنت حبيبته 

حسين دعسة

لا تحرك عسكرى إيرانى خلال الـ72 ساعة المقبلة

صفاء النجار

الوهج المدمر.. قليل من الإظلام قد يكون الحل

ماجد حبته

عقد النمو الفاتر!

إبراهيم عبدالفتاح

جلد فائض عن حدود الجسد

صور

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

مَن يُسلح إسرائيل؟.. تعرف على صادرات السلاح العالمية إلى دولة الاحتلال

فيديو يكشف تفاصيل استيلاء بحرية "الحرس الثورى الإيرانى" على سفينة شحن إسرائيلية

بمزاعم اختفاء راعى غنم.. القصة الكاملة لإضرام المستوطنين الإسرائيليين النيران برام الله