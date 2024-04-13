لميس الحديدى عن "الحشاشين": تأثير الفكرة الباطلة المسمومة عابر للأزمنة

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن دور الدراما ليس فقط تسليط الضوء على النماذج الإيجابية، بل التعلم لأن الأفكار المسمومة عابرة للأزمنة.

وأضافت "الحديدي" خلال تقديم برنامجها "كلمة أخيرة" المُذاع على قناة "ON" أن أحد أهم الأسئلة التي يسألها الجمهور هي لماذا حسن الصباح وفرقة الحشاشين؟ موضحة أن الإجابة هي أنه ربما تلك الحقبة منسية بين طيات صفحات التاريخ.

وتابعت: "دور الدراما ليس فقط أن ينير على النماذج المضيئة أو الشجاعة أو الإيجابية في تاريخنا عمومًا، من المهم أيضًا أن نعرف صفحات التاريخ كلها ومن كتاب التاريخ نتعلم، فخطر الفكرة الباطلة المسمومة قد يكون عابرًا للأزمنة وقد يرتدي عباءات مختلفة قد تتطور عبر الزمن وعبر العصر".

وأردفت: "يبقى العلم والوعي والإيمان هي الأسلحة الوحيدة لمواجهة الأباطيل والأفكار الباطلة".