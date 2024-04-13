لميس الحديدى من موقع تصوير قلعة ألموت: مسلسل "الحشاشين" عمل درامى ضخم ونقلة نوعية

بدأت الإعلامية لميس الحديدي، أولى حلقاتها التي تقدمها حول مسلسل الحشاشين، الذي عُرض في الموسم الرمضاني السابق من موقع تصوير "قلعة ألموت" التي تحصن بها حسن الصباح زعيم الطائفة.

وقالت "الحديدي" خلال تقديم برنامج "كلمة أخيرة" المُذاع على قناة "ON" إن تلك القلعة تحصن بها حسن الصباح زعيم طائفة الحشاشين 35 عامًا في القرن الحادي عشر.

وأضافت: "هذه القلعة التي نشر من خلالها الصباح أفكاره المسمومة التي ترتدي عباءة الدين، وحاول زعزعة الدول المحيطة في نهايات الحكم العباسي والفاطمي".

وأشارت إلى أن "الحشاشين" هي واحدة من أخطر الفرق الدموية والسرية في التاريخ الإسلامي، موضحة أن القلعة الأصلية تقع في بلاد فارس جنوب بحر قزوين في منطقة مرتفعة عبارة عن حصن جبلي مرتفع.

وأشادت لميس الحديدي بتصميمات مواقع المسلسل قائلة: "مبنى قلعة ألموت هو واحد من عشرات المواقع والمدن التي بُنيت خصيصًا لتصوير أحداث مسلسل الحشاشين الذي عُرض على مدار 30 يومًا بخلاف مواقع كثيرة جرى التصوير فيها في مالطا وكازاخستان".

وتابعت: "الحشاشين عمل فني ضخم قدم صناعة قصة تلك الطائفة التي حاولت أن تمتلك العالم ليس بالجيوش أو المواجهة، لكن عبر تغييب العقل والوعي باستخدام الدين تارة والمخدرات تارة أخرى واستخدام حلم الجنة تارة ثالثة".

وأشارت إلى أن حسن الصباح الذي تخيل أنه سيملك مفاتيح الجنة هو شخصية اختلف عليها التاريخ، لكن كل المؤرخين اجتمعوا على خطورة الفكرة التي حاولت نشر الأباطيل عبر تغييب العقل.

كما شددت على أهمية العمل الدرامي الضخم الذي أحدث نقلة في الدراما المصرية لتخوض غمار الأعمال التاريحية وتنافس بقدرة وكفاءة، متابعة: "العمل تم الإعداد له على مدار عامين بإنتاج ضخم من شركة سينرجي بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية وخلف هذا العمل جيش من المحترفين المصريين في كل المجالاات سواء الجرافيك أو الإخراج أو الصوت والإضاءة والإكسسوارات".