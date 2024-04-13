السبت 13 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أبطال "دراما المتحدة" للأطفال: "سر المسجد" ناقش السُنن المهجورة ومشاكل السوشيال ميديا

مسلسل سر المسجد
مسلسل سر المسجد

أعرب زياد الجندي، بطل مسلسلي "سر المسجد" و"نورة"، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتي شاركت في سباق دراما رمضان 2024، عن سعادته بالمشاركة في مسلسل "سر المسجد"، موضحًا أنه تعلم موضوعات جديدة خلال تقديمه العمل.

وقال الجندي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، عبر فضائية "الحياة": "ناقشنا السُنن المهجورة بالمساجد ومشاكل السوشيال ميديا".

وأضاف أن دوره "نور" في كرتون "نورة"،  وكان يحب السوشيال ميديا، مشددًا على أن هناك جودة أفضل وقصصًا ومعلومات أفضل عن العام الماضي.

وفي سياق متصل، ذكر إياد الجندي بطل مسلسل يحيى وكنوز 3، أن دوره في المسلسل يكشف أهمية الحفاظ على هويتنا.

من جانبها، ذكرت شكران حسين بطلة مسلسل نور والكوكب السعيد، أن دور "زهرة"، يوضح أن هناك طاقة سلبية حول كوكبنا، وهي تبسط كل معلومة لحل المشكلات.

وأكدت أن الكارتون كان مسلسلًا متنوعًا يتناول قضايا متنوعة من الأغاني الهابطة والتجارة بالأعضاء البشرية وختان الإناث، وتلويث البيئة وانقراض الحيوانات بسبب الصيد الجائر.

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