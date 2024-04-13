السبت 13 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الأرصاد: طقس الأحد حار نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 29

جريدة الدستور

يتوقع خبراء هيئةالأرصاد الجوية، أن يسود غدا  الأحد، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، دافيء على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. 

 

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد قد تكون كثيفة على مناطق من الوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: 

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"الأرصاد" تعلن حالة الطقس غدًا السبت

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نشاط للرياح وبرودة ليلًا.. "الأرصاد": استقرار الطقس بأغلب المحافظات والعظمى بالقاهرة 28

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 29 18

العاصمة الإدارية 29 17

6 أكتوبر 28 17

بنهــــا 29 18 

دمنهور 28 17

وادي النطرون 28 18

كفر الشيخ 28 17

المنصورة 29 17 

الزقازيق 29 18 

شبين الكوم 29 16

طنطا 28 18

دمياط 25 17 

بورسعيد 25 17

الإسماعيلية 30 15

السويس 30 16

العريش 26 14

رفح 25 14

رأس سدر 28 20

نخل 27 14 

كاترين 23 10

الطور 29 17

طابا 27 17

شرم الشيخ 31 21

الإسكندرية 24 16

العلمين 23 15

مطروح 23 15

السلوم 24 14

سيوة 29 13

رأس غارب 31 20

الغردقة 31 20

سفاجا 31 21

مرسى علم 32 21

شلاتين 31 20

حلايب 29 22

أبو رماد 30 21 

رأس حدربة 29 21

الفيوم 30 15

بني سويف 30 15

المنيا 31 16

أسيوط 31 16

سوهاج 33 17

قنا 35 19 

الأقصر 35 19

أسوان 35 20

الوادي الجديد 33 17

أبوسمبل 35 20

رجات الحرارة المتوقعة محافظات ومدن مصر طقس حار نهارا طقس مائل للبروده هيئة الأرصاد الجوية

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