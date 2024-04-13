السبت 13 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

"الزراعة" تعلن بدء موسم حصاد وتوريد القمح.. و"القصير" يوجه بالتيسير على المزارعين

توريد محصول القمح
توريد محصول القمح

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بدء موسم حصاد وتوريد محصول القمح للموسم الحالي، في مختلف محافظات الجمهورية.

وكلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ومديري مديريات الزراعة بالمحافظات، برفع حالة الاستعداد القصوى، للتيسير على المزارعين خلال عمليتي الحصاد والتوريد، وتقديم كافة سبل الدعم لهم، لازالة اي معوقات قد تواجههم.

وشدد القصير على ضرورة تواجد كافة المسئولين المعنيين بالمحافظات بشكل دائم في الحقول، والمتابعة المستمرة وتشكيل غرف عمليات فرعية، تستقبل الشكاوي والاستفسارات الخاصة بالمزارعين، خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

الدولة تقدم كافة أشكال الدعم للمزراعين

واشار الوزير إلى ان الدولة تقدم كافة أشكال الدعم للمزراعين، وخاصة مزارعي المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح، وهو ما تجلى في قرار مجلس الوزراء بزيادة سعر استلام المحصول الى ٢٠٠٠ جنيه بدلا من ١٦٠٠ جنيه، للاردب، بهدف تشجيع وتحفيز المزارعين وضمان حصولهم على عائد مجزي.

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وفي سياق متصل وبناء على توجيهات وزير الزراعة قام اليوم د انور عيسى رئيس الادارة المركزية لشئون المديريات الزراعية بمتابعة حصاد القمح في محافظة الفيوم يرافقه المهندس مصطفى راشد وكيل وزارة الزراعة بالفيوم.

"الزراعة" تعلن بدء موسم حصاد وتوريد القمح.. و"القصير" يوجه بالتيسير على المزارعين

كما تم التوريد المحصول بصوامع طامية بكية توريد اليوم السبت بلغت اكثر من ١٠٠٠٠ طن.

"الزراعة" تعلن بدء موسم حصاد وتوريد القمح.. و"القصير" يوجه بالتيسير على المزارعين

فى سياق آخر وتنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف الزيارات الميدانية، قامت الادارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى بمتابعة حقول تقاوى المحاصيل الاستراتيجية لتقاوى الاكثار للجهات الحكومية والشركات وخاصة القطن والقمح والاذرة الشامية.

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