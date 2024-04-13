وزير الشباب: مصر استضافت 422 بطولة دولية وقارية وعربية وتحقيق 3430 ميدالية متنوعة

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن مستهدفات الجمهورية الجديدة وتوجيهات الرئيس بتطوير البنية التحتية في كافة القطاعات ومنها القطاع الرياضي، جعل مصر مركزًا لإستضافة البطولات والأحداث الرياضية الكبري والمحافل الرياضية العالمية أو من خلال النتائج التى يحققها أبطالنا فى مختلف المنافسات، وذلك بفضل توافر البنية الإنشائية الرياضية ذات المواصفات العالمية التى أصبحت تتمتع بها مصر حاليًا.

أستكمل الوزير: استطاعت مصر استضافة أكثر من 422 بطولة دولية وقارية وعربية على أرض مصر حققت من خلال عوائد اقتصادية وسياحية ورياضية فضلًا عن المكانة التى أصبحت فيها مصر كمركزًا رياضيًا عالميًا قادر على استضافة مختلف المنافسات والبطولات والأحداث الرياضية، مشيرًا إلي ترتيب مصر في مؤشر المدن للتأثير الرياضي العالمي، حيث جاءت مصر في الترتيب الأول أفريقيًا وعربيًا، ومدينة القاهرة رقم 72 علي مستوي العالم ضمن قائمة تضم 608 مدينة.

وتحدث الدكتور أشرف صبحي عن الجيل الجديد من المنشآت الرياضية الذكية ومنها، مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية المُقامة علي مساحة 468 فدان، وبها استاد يسع 92 ألف متفرج، وصالتين مغطاة بإجمالي سعة 23 ألف متفرج، ومجمع صالات تنس وسباحة واسكواش، وصالات منافسات الرماية والفروسية، كما تحدث وزير الشباب والرياضة عن المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة والمُقامة علي مساحة 92 فدان، وبها صالة مغطاة تتسع 7500 ألف متفرج، 14 ملعب خماسي وقانوني، مجمع ملاعب تنس وسباحة واسكواش، وثلاثة صالات أنشطة منهم صالة لذوي الهمم والذين حازوا علي اهتمام القيادة السياسية، مع الحرص علي تكاتف كافة مؤسسات الدولة للعمل على دمجهم فى مختلف الأنشطة والفعاليات التي تقدمها لهم الوزارة.

تحقيق أبطال مصر الرياضيين أكثرمن 3430 ميدالية متنوعة

وأشار الوزير إلي تحقيق أبطال مصر الرياضيين أكثرمن (3430) ميدالية متنوعة ما بين الذهبية والفضية والبرونزية في مختلف البطولات الدولية والقارية والعربية، وكذلك تحقيق(584)ميدالية متنوعة من بين الذهبية والفضية والبرونزية في مختلف البطولات وبمشاركة (350) لاعب ولاعبة بارالمبي، مؤكدًا حرص فخامة الرئيس علي دعم الرياضيين معنويًا وماديًا بما يتناسب مع حجم الانجازات التي يحققونها، لتكون هذه الزيادة دافعًا إضافيًا للاعبين لتحقيق نتائج إيجابية وتحقيق انجازات جديدة تضاف لسجلات نجاحات الرياضة المصرية، ونستهدف بناء جسور قوية بين الحكومة والرياضيين، وتوفير كافة الامكانات لتطوير الرياضة في مصر وتحقيق النجاحات الرياضية على المستوى الدولي، فضلًا كون مصر أكبر دولة تستضيف مقرات الاتحادات الرياضية علي المستوي القاري، حيث تستضيف (24) اتحاد رياضي أفريقي، و(15) اتحاد رياضي عربي.

وأضاف: تتواجد مصر فى أفضل 10 مراكز بالتصنيف العالمي لعدد 11 اتحاد رياضي وتصدر المركز الاول فى 4 لعبات رياضية فضلًا عن صدارة مصر على مستوى القارة الأفريقية والتى تستضيف مقرات دائمة للاتحادات الرياضية وكذلك دعم الرموز الرياضية المصرية للتواجد وتولي المناصب الرسمية فى مختلف الاتحادات الرياضية القارية والعالمية حيث أصبح لدى مصر 35 مصرى يتبوءون رئاسة اتحادات رياضية قارية وعالمية وعربية وعدد 39 نائب لرؤساء الاتحادات وعدد 24 رئيس لجنة دولية وقارية وعدد 112 أعضاء للجان المختلفة وأعضاء للمكاتب التنفيذية ومستشاريين للاتحادات وأمناء وسكرتيري عموم ومراقبي مباريات ورؤساء للمناطق بالاتحادات الدولية بمختلف الاتحادات القارية والعربية والعالمية، وذلك بفضل دعم متواصل من وزارة الشباب والرياضة وتواصل مستمر مع مسئولى جميع الاتحادات الرياضية القارية والعالمية والعربية.

في هذا الشأن، أكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية حريصة على تقديم شتى أنواع الدعم والرعاية لجميع أبنائها لتقلد المناصب المختلفة في الاتحادات الرياضية الدولية والقارية الأمر الذى يعود بالفائدة على الرياضة المصرية ويضعها في مصاف الدول الكبرى، مشيرًا إلي قدرات الكوادر المصرية على إدارة المؤسسات الدولية بفضل الدعم الكبير من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للمنظومة الرياضية، وأبطال مصر الرياضيين.

لافتًا أن هذا يُعد شهادة جديدة تعكس ثقة الاتحادات الدولية في خبرات الكوادر المصرية، مبينا أن هذه الثقة أيضًا جاءت من خلال تفوق الدولة المصرية فى تنظيم مختلف البطولات والبنية الرياضية التي اتسمت بأعلى معايير الجودة والمقاييس الدولية، مؤكدًا على أن الرياضة المصرية تشهد العديد من الانجازات فى ظل الدعم والمساندة اللامحدودة من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنظومة الرياضية والأبطال الرياضيين.