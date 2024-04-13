السبت 13 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عاجل.. إصابات فى هجوم للمستعمرين على قرية أبو فلاح شرق رام الله

هجوم للمستعمرين
هجوم للمستعمرين

أصيب خمسة مواطنين، اليوم السبت، في هجوم جديد للمستعمرين على قرية أبو فلاح شمال شرق رام الله.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع 5 إصابات لمواطنين تعرضوا للاعتداء بالضرب من المستعمرين، وجرى نقل إصابتان إلى المستشفى.

وأفادت مصادر لوكالة وفا الفلسطينية، بأن المستعمرين هاجموا القرية من الجهة الشرقية، واستقلوا مركبات تحمل لوحة تسجيل فلسطينية عقب انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من المكان، وقاموا بالاعتداء بالضرب على عدد من الشبان، ما أدى إلى إصابة خمسة منهم، أحدهم في رأسه.

وأضافت المصادر، أن المستعمرين أطلقوا الرصاص صوب المواطنين ومنازلهم، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات بالرصاص.

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