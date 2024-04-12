الجمعة 12 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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إجراء 110 عمليات جراحية بطوارئ "سوهاج الجامعى" خلال عطلة العيد

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

تلقى الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاح، تقريرًا مفصلًا من الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب البشري، يوضح عدد الحالات التي ترددت علي قسم استقبال الطوارئ خلال عطلة عيد الفطر المبارك، حيث بلغت ٧٠٢ حالة وإجراء عدد ١١٠ عمليات جراحية أيام الأول والثاني والثالث من أيام العيد، في الفترة من ٩ /٤ إلى ١٢ أبريل الجاري. 


وقال "النعماني"، إنه في إطار المتابعة المستمرة والتأكيد على تقديم خدمات علاجية ذات جودة لتقليل قوائم الانتظار، فإن طوارئ المستشفي الجامعي على أتم الاستعداد  لاستقبال أى حالات طوارئ أو مرضية وعلى مدار الساعة طوال أيام عيد الفطر سواء للتدخل الجراحي السريع أو للعلاج السريري وذلك بالمقرين القديم والجديد، موجهًا شكرًا مستحقًا لجميع الكوادر الطبية والهيئات الإدارية لما يبذلونه من جهود مضنية في سبيل إنقاذ الأرواح والحفاظ علي سلامة المرضي.

ومن جهته أكد الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب البشري، أن مجلس إدارة المستشفيات الجامعية يحرص على ضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين وعلى أعلى مستوى من الفاعلية والجودة، مشيرًا إلى أن قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفي الجامعي الجديد استقبل ٧٠٢ حالة طوارئ خلال عطلة العيد، منها ٢٩٣ حالة استقبال عام تم حجز ١٩٢ حالة منها، وعدد ٤٠٩ حالات حوادث تم حجز ١٦٨ حالة.

ولفت إلى أنه وفقًا للمتابعة المستمرة من الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، يتم تفقد أقسام المستشفي بالكامل خلال عطلة العيد بشكل يومي، صباحًا ومساءً، للتأكد من حسن سير العمل وانتظامه، وأن جميع الفرق الطبية وأطقم التمريض مستعدة للتعامل الفوري والسريع مع جميع الحالات التي قد تطرأ.  

وأضاف الدكتور أحمد حامد، مدير المستشفي الجامعي الجديد ومدير الطوارئ، أنه تم إجراء عدد ١١٠ عمليات جراحية خلال أول وثاني أيام العيد وذلك تأكيدًا على حرص إدارة مستشفيات جامعة سوهاج، على العناية بمرضى حالات الطوارئ، وتقديم الخدمات العلاجية المجانية طوال فترة إجازة العيد، مؤكدًا تواجد جميع النواب الإداريين  باستمرار خلال تلك الفترة.

جدير بالذكر أن عدد أسرة العناية المركزة والمتوسطة بلغت ١٠٥ أسرة بنسبة أشغال ١٠٠%، بينما بلغ عدد أسرة العناية المركزة للأطفال وحديثي الولادة  ٢٥ سريرًا، منها نسبة أشغال ٢٣ حالة فقط.

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