الجمعة 12 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط شحنة مخدرات بـ3.6 مليون جنيه خلال 24 ساعة

مخدرات
مخدرات

شنَّت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم، حملات موسعة استهدفت ضبط الخارجين عن القانون وتاجري المواد المخدرة خلال 24 ساعة.

وأسفرت عن ضبط عنصر إجرامي "له معلومات جنائية"، وبحوزته 25 كيلو جرامًا لمخدر الحشيش، وضبط 3 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية"، وبحوزتهم 27 كيلو جرامًا لمخدر الحشيش، بندقية آلية و2 خزينة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة وتُقدَّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 3.600 مليون جنيه.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

وزارة الداخلية مخدر الحشيش مواد المخدرة الطلقات مختلفة الأعيرة

مواد متعلقة

استخراج 2451 بطاقة رقم قومي و7145 مصدرًا مميكنًا في قوافل "الداخلية" بالمحافظات

ضبطت مخدرات وسلاحًا.. "الداخلية" تشن حملات موسعة على 4 محافظات

الأكثر قراءة

طعن وخنق حتى الموت.. المتهمون بقتل مدرس الجمالية: "بعنا التوك توك بـ 15 ألف وهربنا"

اعتبارًا من اليوم.. رفع أسعار بيع عبوات "كوكاكولا" و"بيبسي" العائلية

تعرف على قائمة أفلام عيد الفطر 2024 فى السينما وأماكن عرضها

سعر تذكرة حديقة الحيوان في عيد الفطر 2024

سعر الذهب فى مصر اليوم الجمعة 12-4-2024

"شقو" يحقق رقمًا قياسيًا.. إيرادات الأفلام فى ثانى أيام عيد الفطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

السينما المصرية فى تركيا «٢-٢»

ماجد حبته

اتفاق أوروبى مع الشيطان!

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: نحو تأريخ واقعى للتطهير الصهيونى العرقى فى فلسطين

لواء. محسن الفحام

القائد والقدوة

علي سعدة

ذكريات العيد.. الكونستابل وأنا

محمد عبدالعزيز

كيف عيدك يا أمهم؟

محاسن السنوسي

انهيار أسرار العرافة على مسرح الدراويش

محمد العسيري

ونلم عاد الحكاية

صور

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

فرحة المصريين بعيد الفطر

محطة تل أبيب

المزيد

الوعد الكاذب من نتنياهو لبايدن.. لا زيادة فى المساعدات والمجاعة تضرب غزة

فى اليوم الـ189 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته وقصفه المدفعى على غزة

رئيس الموساد يؤكد لحكومة نتنياهو استحالة التفاوض على إطلاق سراح جميع المحتجزين