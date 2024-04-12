ضبط شحنة مخدرات بـ3.6 مليون جنيه خلال 24 ساعة

شنَّت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم، حملات موسعة استهدفت ضبط الخارجين عن القانون وتاجري المواد المخدرة خلال 24 ساعة.

وأسفرت عن ضبط عنصر إجرامي "له معلومات جنائية"، وبحوزته 25 كيلو جرامًا لمخدر الحشيش، وضبط 3 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية"، وبحوزتهم 27 كيلو جرامًا لمخدر الحشيش، بندقية آلية و2 خزينة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة وتُقدَّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 3.600 مليون جنيه.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.