خلال جولة مفاجئة.. محافظ الغربية يقود حملة نظافة وضبط الإشغالات بالشوارع

استكمل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولاته الصباحية المفاجئة بثالث ايام عيد الفطر المبارك لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام خلال أيام عيد الفطر المبارك بشوارع طنطا.

و تفقد محافظ الغربية عددا من الشوارع بحي أول وثان ومركز ومدينة طنطا ( الاستاد، سكة المحلة، شارع الجانبية، السيد البدوي، عمر سعفان، شارع المديرية، شارع سعيد، شارع الحلو)، وذلك بحضور الدكتور محمود عيسى رئيس مركز ومدينة طنطا وممدوح النجار رئيس حي اول طنطا، وعبد العظيم الحمراوي رئيس حي ثان طنطا، و تم إزالة كافة الإشغالات بالشوارع السابق ذكرها، موجهًا الشكر لرجال الوحدات المحلية وخاصة عمال النظافة على مجهودهم طوال اليوم.

"رحمي" يوجه بشن حملات مكثفة لرفع الإشغالات وإزالة كافة التعديات عن الطريق العام

كما وجه "رحمي" بشن حملات مكثفة لرفع الإشغالات وإزالة كافة التعديات عن الطريق العام وخاصة إشغالات الكافيهات، والمقاهي، والأسواق، والملاهي التي تتعدى على حرم الطريق دون الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لذلك وتحرير المحاضر القانونية اللازمة.

الحملات تهدف إلى القضاء على جميع المظاهر السلبية في المحافظة

وأكد المحافظ أن الحملات تهدف إلى القضاء على جميع المظاهر السلبية في المحافظة لإعادة الوجه الحضاري، إليها مشددًا على رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الدائم بالشارع وتكثيف الحملات اليومية المفاجئة للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع بالتنسيق مع شرطة المرافق لتحقيق الانضباط.

يذكر أن جولة المحافظ تأتي كواحدة من عدة جولات تنفذ بكافة مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من استمرار أعمال النظافة ورفع الإشغالات بصورة مستمرة خلال أيام العيد.