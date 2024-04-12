الجمعة 12 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بسبب برشلونة.. "دوجارى" يتهم "مبابى" بخيانة باريس سان جيرمان وجماهيره

مبابي يفشل في الفوز
مبابي يفشل في الفوز على برشلونة بدوري الأبطال

شن النجم الفرنسي السابق، كريستوف دوجارى، هجوما ضد مواطنه كيليان مبابى، هداف فريق باريس سان جيرمان، بسبب سلوكه في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ضيفه برشلونة الإسباني، معتبرا أنه "بصق في وجه" هذه المسابقة.

وقال دوجاري، في تصريحات لراديو "RMC Sport" الذي يعمل فيه كمُعلق: "ما أظهره هو أسوأ ما في كرة القدم، وأسوأ ما في لاعب رفيع المستوى".

وأضاف بحسب وكالة الأنباء الإسبانية: "يمكن للمرء أن يُخطئ في التمريرات أو المراوغات، أو أن يكون يومًا سيئًا.. لكن سلوك هذا الشاب كان فاضحًا، ويمثل قلة احترام".

وتابع نجم برشلونة السابق أن المباراة التي قدمها مبابي، هي "خيانة للجمهور الذي كان متحمسًا، وللأشخاص الذين يثقون به، ولمن يدفع له، ولمن يُقدره، ولربع نهائي دوري أبطال أوروبا".

وواصل: "لقد بصقت في وجه دوري أبطال أوروبا، الذي يبدو أنك تريد الفوز به.. لقد حظيت بفرصة اللعب في ملعب جميل للغاية، ضد برشلونة بأكمله، وكان سلوكك مخجلًا جدًا".

وأردف: "لم أكن أعتقد أنه يمكن أن يهبط إلى هذا المستوى، إنها أسوأ مباراة رأيته فيها من حيث السلوك".

ورفض دوجاري الاعتقاد السائد بأن سوء أداء مبابي في مباراة برشلونة هو نتيجة لخطأ المدرب، لويس إنريكي.

باريس يسقط أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا

وخسر باريس سان جيرمان الفرنسي من ضيفه برشلونة الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، أول أمس الأربعاء، على ملعبه "حديقة الأمراء" ووسط جماهيره، مما يعقد موقف زملاء مبابي في مباراة الإياب في إسبانيا، والمقرر لها الثلاثاء 16 أبريل الجاري.

ويستعد كيليان مبابي للرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان هذا الصيف، إذ ينتهي عقده مع الفريق الفرنسي بنهاية الموسم الجاري، وبات قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.

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