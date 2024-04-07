الأحد 07 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مبابى يتحدث عن مواجهة برشلونة فى قمة دورى أبطال أوروبا

مبابي
مبابي

أكد كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، جاهزية فريقه لمواجهة برشلونة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

مبابي واصل مشاركته كبديل في المباريات الماضية مع باريس، بعدما حل كبديل في لقاء كليرمونت فوت أمس في الدوري الفرنسي.

وقال مبابي في تصريحات صحفية ما بعد اللقاء: "حان الوقت للاعبين الكبار، وأنا مستعد لذلك، كالعادة، لن أختبئ".

ويستعد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لخوض مواجهة نارية أمام برشلونة الإسباني، على ملعب "حديقة الأمراء"، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة باريس سان جيرمان ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

مبابي كيليان مبابي باريس سان جيرمان برشلونة دوري ابطال اوروبا

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