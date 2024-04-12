الجمعة 12 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

إقبال كبير على الكشرى.. الأكلة رقم واحد فى العيد

الكشري
الكشري

يتوافد الآلاف بشكل خلال عطلة عيد الفطر المبارك، على مطاعم تقديم الكشري، بعد توقف دام لـ30 يوما خلال شهر رمضان المبارك ليكون هو الطبق الأول في تلك المناسبة والذي يتزاحم عليه الكثير في تلك الأيام.

الكشري الأكلة رقم واحد  في العيد  

ورصدت "الدستور" إقبال المواطنين على محلات الكشري في العيد عبر بث مباشر على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" والذي ظهر خلاله زحام المواطنين على الأكلة الشعبية الشهيرة.

المصريون يواصلون الاحتفال فى المتنزهات والشواطئ والرحلات النيلية

واستمر المصريون في الاحتفال بثاني أيام عيد الفطر المبارك مع تكثيف الاستعدادات لحل أي مشكلات طارئة بالتعاون مع جميع الأجهزة التنفيذية.

وشهدت محافظة البحر الأحمر إقبالًا كبيرًا من المواطنين على المتنزهات والشواطئ العامة والأندية الشاطئية في مدن المحافظة.

وفي مدينة الغردقة، استقبل النادي الاجتماعي المئات من الأسر والعائلات منذ بداية يوم أمس، مع توفير أنشطة ترفيهية للأعضاء والرحلات الخارجية ومنطقة لعب للأطفال، وذلك في ظل استمرار حالة الطوارئ وزيادة أعداد المنقذين.

وشهد شاطئ رقم 4 في الغردقة إقبالًا كبيرًا من المواطنين بعد استكمال تجهيزات الشاطئ قبل عيد الفطر، مع توفير منطقة ممشى جديدة على كورنيش المدينة لاستقبال الزوار.

وفي المحافظات الأخرى مثل سفاجا والقصير ومرسى علم، شهدت الشواطئ العامة والحدائق والمتنزهات إقبالًا كبيرًا في ثاني أيام العيد.

في محافظة الوادي الجديد، استقبلت الحدائق العامة ومراكز الشباب إقبالًا ملحوظًا من المواطنين للاستمتاع بالطبيعة الخلابة في ثاني أيام العيد، وذلك بعد فتحها بالمجان أمام الجميع.

وفي الغربية، فتحت جميع الحدائق والمتنزهات بالمجان لاستقبال آلاف المواطنين للاحتفال بعيد الفطر المبارك، وسط توفير كل الخدمات اللازمة وتكثيف التدابير الأمنية والإسعافية.

وفي أسيوط، شهدت جميع الحدائق والمتنزهات توافدًا كبيرًا من المواطنين للاحتفال بعيد الفطر المبارك في أجواء من الفرحة والبهجة، وذلك بمتابعة مستمرة من رؤساء المراكز والأحياء ونوابهم.

هذا وشهدت الشوارع الرئيسية والميادين تواجدًا كثيفًا من أطقم المرور لتسهيل حركة المرور وتحقيق السيولة المرورية.

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