الجمعة 12 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بمشاركة صلاح.. ليفربول يسقط على ملعبه أمام أتالانتا بثلاثية في الدوري الأوروبي

ليفربول وأتالانتا
ليفربول وأتالانتا

سقط فريق ليفربول الإنجليزي على ملعبه ووسط جماهيره أمام أتالانتا الإيطالي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "أنفيلد".

وخسر ليفربول أمام ضيفه أتالانتا بثلاثية نظيفة في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2023-2024.

وشارك الدولي المصري محمد صلاح بديلًا مع بداية الشوط الثاني بعد أن تواجد على مقاعد البدلاء.

افتتح جيانلوكا سكاماكا التسجيل لأتالانتا بهدف في الدقيقة 38 قبل انتهاء الشوط الأول للمواجهة.

وأطلق محمد صلاح تسديدة في الدقيقة 55 بعدما تواجد في مساحة خالية داخل منطقة الجزاء، وجاءت تسديدته في القائم، ولاحت فرصة ثانية له أبعدها موسو.

وتمكن سكاماكا من تسجيل الهدف الثاني لصالح أتالانتا  في الدقيقة 61 من عمر المباراة.

وأحرز محمد صلاح هدفًا لصالح ليفربول في الدقيقة 79 من عمر المباراة، لكن بالعودة لتقنية الفار لم يحتسب الهدف بداعٍ التسلل.

وعاد أتالانتا ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 83 عن طريق ماريو بازيليتش بعد تمريرة إيدرسون.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين مساء الخميس المقبل على ملعب الفريق الإيطالي.

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