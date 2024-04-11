الخميس 11 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

"صلاح" بديلًا.. تشكيل ليفربول في مواجهة أتالانتا الإيطالي بالدوري الأوروبي

محمد صلاح
محمد صلاح

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن التشكيل الذي يخوض به، مباراة اليوم أمام أتالانتا الإيطالي في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

وتقام مباراة ليفربول وأتالانتا الإيطالي في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب "أنفيلد".

وشهد التشكيل غياب الدولي المصري محمد صلاح الذي يتواجد على مقاعد البدلاء أمام أتالانتا الإيطالي.

وجاء تشكيل ليفربول أمام أتالانتا على النحو الآتي:

حراسة المرمى: كيليهر

خط الدفاع: جو جوميز - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - تسيميكاس

خط الوسط: واتارو إندو - ماك أليستر - كورتيس جونز

خط الهجوم: هارفي إليوت - كودي جاكبو - داروين نونيز

وضمت دكة بدلاء ليفربول كلا من:

أدريان، أندي روبيرتسون، بايسيتيتش، أرنولد، كوانساه، دومينيك سوبوسلاي، جرافنبيرخ، كلارك، جوتا، محمد صلاح، لويس دياز.

الألماني يورجن كلوب محمد صلاح ليفربول أتالانتا الدوري الاوروبي

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