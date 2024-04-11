الجمعة 12 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مصرع طفلة فى حريق شقة سكنية بمنطقة أبو النمرس

قوات الحماية المدنية
قوات الحماية المدنية

 لقيت طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات مصرعها اثر اندلاع حريق في شقة سكنية بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة.

البداية كانت بتلقى  رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، إشارة من غرفة عمليات النجدة حول نشوب حريق في شقة سكنية بالمنطقة.

على الفور هرعت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المباني المجاورة، وتمكنت القوات الأمنية من السيطرة على الحريق، لكنه أسفر عن وفاة الطفلة بشكل مأساوي.

وكشفت التحريات الأولية أن سبب الحريق كان ماسًا كهربائيًا، مؤكدة عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

تم نقل جثة الطفلة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما باشرت النيابة التحقيقات اللازمة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

طفلة حريق في شقة سكنية منطقة أبو النمرس مديرية أمن الجيزة وفاة الطفلة

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