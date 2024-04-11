الجمعة 12 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بين الحنطور والجولات النيلية.. "القناطر الخيرية" تستقبل آلاف المواطنين في ثاني أيام العيد (فيديو)

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال بعيد الفطر

استقبلت مدينة القناطر الخيرية زوارها لليوم الثاني لعيد الفطر المبارك، حيث امتلأت الحدائق العامة والأماكن السياحية بالمواطنين الذين حرصوا على قضاء أوقات سعيدة وسط الطبيعة الخلابة التي تزخر بها المدينة.

وشهد الكورنيش وكوبري محمد علي التاريخي بالقناطر زحاما شديدا حيث يعتبرون من بين الوجهات الرئيسية التي جذبت الزوار، فشهد الكورنيش أنشطة متنوعة بين الجلوس للتمتع بمشاهد النيل ولجأ البعض لركوب الدراجات الهوائية والنارية والتجول على ظهور الخيول لاستكشاف المنطقة بطريقة مختلفة ومثيرة.

وتنوعت خيارات الترفية للزوار، حيث استمتع البعض بركوب الحنطور والقوارب النيلية لاستكشاف جمال المياه والمناظر الخلابة على ضفاف النيل بينما فضل آخرون اصطياد الأسماك باستخدام صناراتهم في جلسات صيد ممتعة.

ورصدت "الدستور" الأجواء التي كانت مليئة بالبهجة والسرور خلال بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك" حيث احتفل كل فرد على طريقته الخاصة، ما أبرز تنوع وتفرد الأنشطة والاحتفالات في هذا ثاني أيام العيد.

في ثاني أيام عيد الفطر.. مواعيد مترو الأنفاق في العيد

1- مواعيد الخط الأول للمترو في عيد الفطر

- بداية ساعات التشغيل للخط الأول لمترو الأنفاق (حلوان - المرج الجديدة) الساعة 5:15 صباحًا ونهاية ساعات التشغيل 1:00 بعد منتصف الليل.

2- مواعيد الخط الثاني لمترو الأنفاق في عيد الفطر
- بداية ساعات التشغيل للخط الثاني لمترو الأنفاق (شبرا الخيمة - المنيب) الساعة 5:15 صباحًا ونهاية ساعات التشغيل 1:00 بعد منتصف الليل.

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3- مواعيد الخط الثالث لمترو الأنفاق في عيد الفطر
- بداية ساعات التشغيل للخط الثالث لمترو الأنفاق (عدلي منصور - محور روض الفرج) الساعة 7:15 صباحًا ونهاية ساعات التشغيل 1:00 بعد منتصف الليل.

4- مواعيد القطار الكهربائي الخفيف في عيد الفطر
- بداية ساعات التشغيل للقطار الكهربائي الخفيف LRT (الفنون والثقافة - عدلي منصور) الساعة 6:00 صباحًا ونهاية ساعات التشغيل منتصف الليل.

يذكر أن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل قد وجه رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق وقيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل الخطين الأول والثاني والشركة الفرنسية المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT  باستمرار المتابعة الدقيقة  للحركة من خلال غرف التحكم المركزي ومن خلال وجود قيادات ومسئولي المرفقين بالخطوط، لمتابعة انتظام مواعيد التقاطر والاطمئنان على النظام داخل المحطات، وذلك لتقديم أفضل الخدمات الممكنة لجمهور الركاب خلال أيام عيد الفطر المبارك لعام 2024.

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