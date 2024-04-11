100 ألف زائر لحدائق الحيوان فى الإسكندرية والمحافظات خلال عيد الفطر

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن عدد الزائرين لحدائق الحيوان في محافظات الاسكندرية والمحافظات وبنى سويف والفيوم والشرقية وكفرالشيخ خلال اليومين الأول والثانى من عيد الفطر المبارك، بلغ 100 ألف زائر.

١٠٠ ألف زائر امس واليوم لحدائق الحيوان في محافظات الإسكندرية وبنى سويف والفيوم والشرقية وكفرالشيخ

وقال الدكتور محمد جلال مدير عام حدائق الحيوان بوزارة الزراعة، إنه تم استقبال 36 ألف زائر ألف زائر خلال أول أيام عيد الفطر المبارك في حدائق الحيوان في محافظات الإسكندرية والشرقية وكفر الشيخ والفيوم وبنى سويف، بينما بلغ الإجمالى 100 ألف زائر.

ضمان سلامة الزائرين وتوفير كافة وسائل الراحة لهم

كما أوضح، إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة الزائرين وتوفير كافة وسائل الراحة لهم والترفيه للاستمتاع بإجازة العيد.

١٠٠ الف زائر امس واليوم لحدائق الحيوان في محافظات الاسكندرية وبنى سويف والفيوم والشرقية وكفرالشيخ خلال إجازة عيد الفطر المبارك

كذلك، أكد مدير عام حدائق الحيوان بوزارة الزراعة، إنه ولأول مرة تستقبل حدائق الحيوان بالمحافظات هذه الأعداد من الزائرين.

كانت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والحياة البرية تحت إشراف د. إيهاب صابر رئيس هيئة الخدمات البيطرية قامت بأكبر حملة عرض ومبادلة (تدوير) للحيوانات والطيور والزواحف البرية بين حدائق الحيوان الإقليمية في المحافظات، وذلك بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب الوزير.

١٠٠ الف زائر امس واليوم لحدائق الحيوان في محافظات الاسكندرية وبنى سويف والفيوم والشرقية وكفرالشيخ

كما يهدف ذلك أيضا إلى إضفاء البهجة والسرور على الجمهور خلال إجازة عيد الفطر المبارك من خلال زيادة عدد الحيوانات؛ لزيادة متعة ملايين المواطنين وخاصة الأطفال الصفار خلال إجازة عيد الفطر المبارك الفترة الحالية.