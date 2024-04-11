"الزراعة": 36 ألف زائر لحدائق الحيوان في المحافظات خلال أل أيام عيد الفطر

قال الدكتور محمد جلال مدير عام حدائق الحيوان بوزارة الزراعة، إنه تم استقبال 36 ألف زائر خلال أول أيام عيد الفطر المبارك في حدائق الحيوان في محافظات الإسكندرية والشرقية وكفر الشيخ والفيوم وبنى سويف، أمس الأربعاء.

اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة الزائرين وتوفير كافة وسائل الراحة لهم

وأشار مدير عام حدائق الحيوان بوزارة الزراعة، إلى انه تم اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة الزائرين وتوفير كافة وسائل الراحة لهم والترفيه للاستمتاع بإجازة العيد.

تنفيذ أكبر حملة عرض ومبادلة للحيوانات والطيور والزواحف البرية بين حدائق الحيوان الإقليمية

وأضاف "جلال"، أنه ولأول مرة تستقبل حدائق الحيوان بالمحافظات هذه الأعداد من الزائرين، موضحا أنه بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب الوزير، كانت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والحياة البرية تحت إشراف د إيهاب صابر رئيس هيئة الخدمات البيطرية قامت بأكبر حملة عرض ومبادلة "تدوير" للحيوانات والطيور والزواحف البرية بين حدائق الحيوان الإقليمية في المحافظات، بهدف إضفاء البهجة والسرور على الجمهور خلال إجازة عيد الفطر المبارك من خلال زيادة عدد الحيوانات.

وكان الدكتور محمد جلال رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قد أكد أن 6 حدائق عامة للحيوانات والاسماك في المحافظات، استعدت لاستقبل عيد الأضحى وهي حديقة الأسماك بالزمالك، وحدائق الحيوان بمحافظات الإسكندرية والشرقية وكفر الشيخ والفيوم وبني سويف ، موع توقعات باستقبال أكثر من 110 ألف زائر خلال عيد الفطر المبارك واعياد الربيع وشم النسيم بينما حديقة الحيوان والاورمان بالجيزة مغلقة من اجل عمليات التطوير.