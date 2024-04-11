الخميس 11 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الزراعة": 36 ألف زائر لحدائق الحيوان في المحافظات خلال أل أيام عيد الفطر

حدائق الحيوان
حدائق الحيوان

قال الدكتور محمد جلال مدير عام حدائق الحيوان بوزارة الزراعة، إنه تم استقبال 36 ألف زائر خلال أول أيام عيد الفطر المبارك في حدائق الحيوان في محافظات الإسكندرية والشرقية وكفر الشيخ والفيوم وبنى سويف، أمس الأربعاء.

اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة الزائرين وتوفير كافة وسائل الراحة لهم

وأشار مدير عام حدائق الحيوان بوزارة الزراعة،  إلى انه تم اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة الزائرين وتوفير كافة وسائل الراحة لهم والترفيه للاستمتاع بإجازة العيد.

تنفيذ أكبر حملة عرض ومبادلة للحيوانات والطيور والزواحف البرية بين حدائق الحيوان الإقليمية

 وأضاف "جلال"، أنه ولأول مرة تستقبل حدائق الحيوان بالمحافظات هذه الأعداد من الزائرين، موضحا أنه بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب الوزير، كانت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والحياة البرية تحت إشراف د إيهاب صابر رئيس هيئة الخدمات البيطرية قامت بأكبر حملة عرض ومبادلة "تدوير" للحيوانات والطيور والزواحف البرية بين حدائق الحيوان الإقليمية في المحافظات، بهدف إضفاء البهجة والسرور على الجمهور خلال إجازة عيد الفطر المبارك من خلال زيادة عدد الحيوانات.

وكان الدكتور محمد جلال رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قد أكد أن 6 حدائق عامة للحيوانات والاسماك في المحافظات، استعدت لاستقبل عيد الأضحى وهي حديقة الأسماك بالزمالك، وحدائق الحيوان بمحافظات الإسكندرية والشرقية وكفر الشيخ والفيوم وبني سويف ، موع توقعات باستقبال أكثر من 110 ألف زائر خلال عيد الفطر المبارك واعياد الربيع وشم النسيم بينما حديقة الحيوان والاورمان بالجيزة مغلقة من اجل عمليات التطوير.

الف زائر لحدائق الحيوان المحافظات خلال اول أيام عيد

مواد متعلقة

صلاة عيد الفطر في الوراق

احتفالا بأول أيام عيد الفطر.. الألاف يتوافدون على الحدائق والمنتزهات فى كفر الشيخ

بأرخص الأسعار.. تعرف على أماكن التنزه فى العيد بالجيزة

موعد صلاة عيد الفطر 2024 فى مصر بجميع المحافظات

الكحك يسيطر على موائد المصريين في عيد الفطر

الأعذار المبيحة للفطر فى رمضان

"الإقليمي للأغذية والأعلاف" و"زراعة القليوبية" ينظمان دورة عن زراعة المشروم

"الإنجيلية" تكرم الأنبا بولا مطران الكاثوليكية بالإسماعيلية لحصوله على جائزة "صموئيل حبيب"

الأكثر قراءة

عبارات ورسائل تهنئة عيد الفطر المبارك رسمية 2024-1445

مصدر أمنى: سقوط أباطرة الاتجار بالنقد الأجنبى وبحوزتهم نحو مليارين و83 مليون جنيه

رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024 للأهل والأصدقاء

"شقو" لعمرو يوسف يُحقق إيرادات قياسية فى أول أيام عيد الفطر

لن أتركه.. فتاة تُقاضى والدها: يرفض تجهيزى للزواج

"نرمين" فى دعوى خلع: يرفض سداد القرض لشراء شقة لابنى من زوجى الأولانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

ونلم عاد الحكاية

ماجد حبته

مقال الرئيسين والملك

حسين دعسة

زعماء الأردن ومصر وفرنسا فى مقالة أمام المجتمع الدولى: وقف إطلاق النار فى غزة الآن

وائل لطفي

تجديد الخطاب الأخلاقى

ماجد حبته

أزمة «كحك» العيد!

محمد الراعي

7 أسباب وراء تراجع نتائج الأهلى والزمالك بالدورى

عبد الرحيم طايع

أسامة الشاذلى.. رحيل السلطان

مدحت بشاى

"مقامات الغضب".. حدوتة وطن ومواطن

صور

المصريون.. صُنّاع البهجة

مظاهر الاحتفال بعيد الفطر فى مدينة الخانكة

صلاة عيد الفطر من العياط

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ188 للعدوان.. جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة في غزة

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 33.482 شهيدًا

مهمة مروعة.. البدء فى دفن الرفات المجهولة بمحيط مستشفى الشفاء بغزة