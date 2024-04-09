بأرخص الأسعار.. تعرف على أماكن التنزه في العيد بالجيزة

ساعات قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الفطر المبارك اعاده الله باليمن والبركات على جميع المصريين، ويستعرض "الدستور" في تقريره أفضل الأماكن للتنزه بمحافظة الجيزة خلال عيد الفطر المبارك.

حديقة بانوراما الجيزة

تقع بطريق الفيوم بعد بوابات حدائق الأهرام وغالبا ما يتم فتحها بالمجان لمواطنين خلال أيام الأعياد والمناسبات العامة.

حديقة حيوان الجيزة

تعد مقصدا هاما للأسر والأطفال في المناسبات العامة والاعباد، وتبلغ مساحتها نحو 80 فدانًا، وتوجد بها جداول كافة الحيوانات البرية وشلالات مائية وكهوف بشلالات مائية وجسور خشبية، وبحيرات للطيور، وبها أعتق متحف تم بناؤه عام 1906 يضم مجموعات نادرة من الحيوانات والطيور والزواحف المحنطة، ولا يتخطى سعر تذكرة الدخول 20 جنيهات.

"دريم بارك" في مدينة 6 أكتوبر

تعد الملاهي واحدة مما يبحث عنها الأطفال ودريم بارك في العيد تكون حاضرة بقوة في الأعياد مع الأطفال وتتكون من 7 مناطق تحتوي كلا منها على مجموعة من الألعاب المثيرة ومنها منطقة الأطفال الجديدة، وتبدء أسعار من 200 جنيها.



القرية الفرعونية في البحر الأعظم

وهي عبارة عن مجموعة من المتاحف، تضم أناسًا حقيقيين يرتدون زي الفراعنة ويجسدون الحياة المصرية القديمة، وفي المنتصف معبد ضخم من الحجر الأبيض، وبها أيضًا نموذج لمقبرة توت عنخ أمون، وتستقبل القرية زوارها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى السابعة مساءً، وتتضمن القرية عدة برامج للزيارة بأسعار مختلفة تبدأ من 100 جنيه.



أهرامات الجيزة



تعتبر أهم المعالم التي تميز المحافظة، وتحظى باهتمام كبير من قبل مرتاديها سواء من المصريين أو الأجانب، وتقع على هضبة الجيزة، ويبلغ سعر تذكرة زيارة الأهرامات 20 جنيها للمصري، أما أهرامات زوسر وسقارة أو الهرم المدرج، فيتراوح سعر زيارة المنطقة الاثرية بها ما بين 20 إلى 30 جنية للمصريين.