الثلاثاء 09 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بأرخص الأسعار.. تعرف على أماكن التنزه في العيد بالجيزة

صورة أرشيفية لاحتفالات
صورة أرشيفية لاحتفالات عيد الفطر المبارك

ساعات قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الفطر المبارك اعاده الله باليمن والبركات على جميع المصريين، ويستعرض "الدستور" في تقريره أفضل الأماكن للتنزه بمحافظة الجيزة خلال عيد الفطر المبارك.

حديقة بانوراما الجيزة

تقع بطريق الفيوم بعد بوابات حدائق الأهرام وغالبا ما يتم فتحها بالمجان لمواطنين خلال أيام الأعياد والمناسبات العامة.

حديقة حيوان الجيزة

 

تعد مقصدا هاما للأسر والأطفال في المناسبات العامة والاعباد، وتبلغ مساحتها نحو 80 فدانًا، وتوجد بها جداول كافة الحيوانات البرية وشلالات مائية وكهوف بشلالات مائية وجسور خشبية، وبحيرات للطيور، وبها أعتق متحف تم بناؤه عام 1906 يضم مجموعات نادرة من الحيوانات والطيور والزواحف المحنطة، ولا يتخطى سعر تذكرة الدخول 20 جنيهات.

 

"دريم بارك" في مدينة 6 أكتوبر

 

تعد الملاهي واحدة مما يبحث عنها الأطفال ودريم بارك في العيد تكون حاضرة بقوة في الأعياد مع الأطفال وتتكون من 7 مناطق تحتوي كلا منها على مجموعة من الألعاب المثيرة ومنها منطقة الأطفال الجديدة، وتبدء أسعار من 200 جنيها.


القرية الفرعونية في البحر الأعظم

 

وهي عبارة عن مجموعة من المتاحف، تضم أناسًا حقيقيين يرتدون زي الفراعنة ويجسدون الحياة المصرية القديمة، وفي المنتصف معبد ضخم من الحجر الأبيض، وبها أيضًا نموذج لمقبرة توت عنخ أمون، وتستقبل القرية زوارها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى السابعة مساءً، وتتضمن القرية عدة برامج للزيارة بأسعار مختلفة تبدأ من 100 جنيه.


أهرامات الجيزة
 

تعتبر أهم المعالم التي تميز المحافظة، وتحظى باهتمام كبير من قبل مرتاديها سواء من المصريين أو الأجانب، وتقع على هضبة الجيزة، ويبلغ سعر تذكرة زيارة الأهرامات 20 جنيها للمصري، أما أهرامات زوسر وسقارة أو الهرم المدرج، فيتراوح سعر زيارة المنطقة الاثرية بها ما بين 20 إلى 30 جنية للمصريين.

فسح اماكن فسح خروجات محافظة الجيزة اسعار فسح محافظة الجيزة

مواد متعلقة

محافظ الجيزة يستقبل وفود الكنائس لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك

محافظ الجيزة يفتتح عددًا من المدارس والمنشآت التعليمية بأحياء الدقى والهرم وجنوب الجيزة

الأكثر قراءة

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. أحداث الحلقة 29

أسرار انسحاب الاحتلال من خان يونس.. تحول فى الحرب وعودة الفلسطينيين لمنازلهم

اجمل ما قيل في التهنئة بعيد الفطر 2024.. للاحباب والاقارب والاصدقاء

الأخت متورطة.. القبض على المتهمين بإلقاء عشيق شقيقتهم من الطابق الثامن ببشتيل

الجريمة الغامضة فى المعصرة.. من قتل المسن؟

عاجل| قرار مصيرى فى الزمالك بشأن "عواد وصبحى".. مفاجأة للجميع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

أسامة الشاذلى.. رحيل السلطان

مدحت بشاى

"مقامات الغضب".. حدوتة وطن ومواطن

جلال حمام

الحشاشون.. يعبرون الزمان والمكان!

حسين دعسة

فى مضارب بنى هاشم.. الملك الوصى الهاشمى: اعتزاز المخيمات الفلسطينية دليل قوة وتماسك الجبهة الداخلية الأردنية

محمد رفعت

رحمي.. !

وائل لطفي

حلويات رمضان

إبراهيم داود

وداع حازم المستكاوى صديقى النحات

محمود خليل

رمضان «ودخان البنا»

صور

حكايات الكحك.. حلاوة العيد فى كل قضمة

الكحك يسيطر على موائد المصريين في عيد الفطر

مباراة تعادل الأهلى وإنبى فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

"القبة الحديدية البحرية".. سلاح إسرائيل الجديد فى حرب غزة

1.4 مليار دولار تبرعات مقدمة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر

العدوان الإسرائيلي على غزة.. حصيلة 186 يوما من الحرب