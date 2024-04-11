رانيا يوسف توجه مجموعة نصائح للمقبلين على الزواج (فيديو)

أكدت الفنانة رانيا يوسف، خلال لقائها ببرنامج "سهرة دي إم سي"، المذاع على قناة دي إم سي، أنها ليست خبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعتمد على نصائح وتوجيهات أبنائها، مُشيرًة إلى أن بناتها يشجعونها على تجربة أشياء جديدة والتفاعل مع الجمهور عبر هذه المنصات.

وأوصت الشباب المقبلين على الزواج بالتعرف جيدًا على بعضهم قبل الارتباط، فالزواج ليس مجرد إعجاب بين شخصين، بل يشمل أيضًا تربية الأبناء والعديد من المسؤوليات المشتركة، ومن الضروري أن يتفق الزوجان في المسائل المادية والتقاليد، وأن يتعاملوا بشكل صحي ومتحضر.