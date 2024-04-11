اتحاد اليد يعلن عن نظام مواجهات "البلاى أوف" بين الأهلى والزمالك

كشف الاتحاد المصري لكرة اليد، الستار عن نظام مواجهات البلاي أوف بين نادي الأهلي ونادي الزمالك، لتحديد بطل دوري المحترفين للرجال لكرة اليد للموسم الحالي (2023 /2024).

مواعيد مباريات تحديد المركزين الثالث والرابع بين نادى سبورتنج والبنك الأهلى

كما أعلن أيضًا عن مواعيد مباريات تحديد المركزين الثالث والرابع بين نادى سبورتنج ونادى البنك الأهلى.

- المباراة الأولى يوم 17 مايو 2024

- المباراة الثانية يوم 21 مايو 2024

- المباراة الثالثة يوم 24 مايو 2024

- تقام مباريات تحديد بطل دورى المحترفين ومباريات تحديد المركزين الثالث والرابع فى نفس المواعيد وبنظام "Best of 3" وهو ما يعني أن الفائز بمباراتين من أصل 3 مباريات يتوج رسميًا بلقب دورى المحترفين للموسم الرياضي 2023-2024 وبنفس النظام يتم تحديد الفريق الحاصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

فى حالة تعادل الفريقين فى الفوز بمباراة لكل فريق يتم اللجوء لمباراة فاصلة يوم 24 مايو 2024.