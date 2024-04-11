الخميس 11 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

اتحاد اليد يعلن عن نظام مواجهات "البلاى أوف" بين الأهلى والزمالك

يد الأهلي والزمالك
يد الأهلي والزمالك

كشف الاتحاد المصري لكرة اليد، الستار عن نظام مواجهات البلاي أوف بين نادي الأهلي ونادي الزمالك، لتحديد بطل دوري المحترفين للرجال لكرة اليد للموسم الحالي (2023 /2024).

 مواعيد مباريات تحديد المركزين الثالث والرابع بين نادى سبورتنج والبنك الأهلى

كما أعلن أيضًا عن مواعيد مباريات تحديد المركزين الثالث والرابع بين نادى سبورتنج ونادى البنك الأهلى.

- المباراة الأولى يوم  17 مايو 2024

- المباراة الثانية يوم  21 مايو 2024

- المباراة الثالثة يوم 24 مايو 2024

- تقام مباريات تحديد بطل دورى المحترفين ومباريات تحديد المركزين الثالث والرابع فى نفس المواعيد وبنظام "Best of 3" وهو ما يعني أن الفائز بمباراتين من أصل 3 مباريات يتوج رسميًا بلقب دورى المحترفين للموسم الرياضي 2023-2024 وبنفس النظام يتم تحديد الفريق الحاصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

 فى حالة تعادل الفريقين فى الفوز بمباراة لكل فريق يتم اللجوء لمباراة فاصلة يوم 24 مايو 2024.

الاتحاد المصرى لكرة اليد يد الأهلي رجال دوري المحترفين لكرة اليد يد الزمالك رجال نظام مواجهات البلاي أوف

مواد متعلقة

دورى المحترفين: يد الأهلى "تصفع" الزمالك بـ"ضربات الحظ"

دورى المحترفين: "يد الأهلى" تضرب الجزيرة بـ26/21 وسقوط مفاجئ للزمالك

الأكثر قراءة

نقيب القراء حزين من "السلكاوى": تليفونى مبطلش رن

عبارات ورسائل تهنئة عيد الفطر المبارك رسمية 2024-1445

11 شخصًا يفصلون فى أمر "السلكاوى" بعد العيد.. نقيب القراء: لا يليق ما فعله

تعرف على قائمة أفلام عيد الفطر 2024 فى السينما وأماكن عرضها

رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024 للأهل والأصدقاء

بالدموع والزغاريد.. فرحة أهالى المفرج عنهم أمام مراكز الإصلاح والتأهيل (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

ونلم عاد الحكاية

ماجد حبته

مقال الرئيسين والملك

حسين دعسة

زعماء الأردن ومصر وفرنسا فى مقالة أمام المجتمع الدولى: وقف إطلاق النار فى غزة الآن

وائل لطفي

تجديد الخطاب الأخلاقى

ماجد حبته

أزمة «كحك» العيد!

محمد الراعي

7 أسباب وراء تراجع نتائج الأهلى والزمالك بالدورى

عبد الرحيم طايع

أسامة الشاذلى.. رحيل السلطان

مدحت بشاى

"مقامات الغضب".. حدوتة وطن ومواطن

صور

المصريون.. صُنّاع البهجة

مظاهر الاحتفال بعيد الفطر فى مدينة الخانكة

صلاة عيد الفطر من العياط

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الموساد يؤكد لحكومة نتنياهو استحالة التفاوض على إطلاق سراح جميع المحتجزين

اليوم الـ188 للعدوان.. جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة في غزة

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 33.482 شهيدًا