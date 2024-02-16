اتحاد اليد: مباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى موعدها

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك اليوم الجمعة، في نفس توقيتها وملعبها ضمن مباريات مسابقة دوري المحترفين المحلي.

وذكر المركز الإعلامي للاتحاد المصري لليد، مساء الخميس، أن المباراة ستقام في موعدها بصالة الدكتور حسن مصطفى دون تغيير.

وقال إن مجلس إدارة الاتحاد المصري لليد أيد قرار اللجنة الفنية المكلفة بدراسة اعتراض نادي الزمالك علي الملعب بعد اختيار الأهلي إقامة المباراة في صالة أكتوبر الدولية، قبل أن تحسم اللجنة الفنية الجدل وتقر صلاحية الملعب بعد معاينته.

وأضاف أنه يتمنى أن تخرج القمة بالشكل اللائق بقيمة كرة اليد المصرية وقيمة الناديين الرفيعة، وتعكس قوة الديربي المصري.

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