الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رئيس اتحاد اليد: بطولة أفريقيا أملنا فى التأهل لأولمبياد باريس

منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد

أكد محمد الأمين رئيس اتحاد كرة اليد، جاهزية منتخب مصر بقيادة الإسباني خوان كارلوس باستور، للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد، المقرر إقامتها في القاهرة خلال الفترة من 17 إلى 27 يناير الجاري، بمشاركة 16 منتخبا مقسمين على 4 مجموعات.

وقال الأمين خلال مكالمة هاتفية في برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي: "مستعدين لخوض منافسات كأس إفريقيا ونأمل في التتويج بها والوصول إلى أولمبياد باريس 2024، خاصة وأن أملنا الوحيد في التأهل هو التتويج باللقب".

وأضاف رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد: "منتخب مصر سيبدأ مشواره في البطولة بمواجهة منتخب غينيا، يوم 17 يناير الجاري على صالة ستاد القاهرة، في تمام الساعة 8 مساء ثم مواجهة الكونغو في المباراة الثانية يوم الجمعة 19 يناير، في تمام الساعة 6 مساء، ونختتم دور المجموعات بمواجهة الكاميرون يوم 21 من الشهر الجاري في تمام 6 مساء، ونتمنى حضور أكبر عدد ممكن من الجماهير لمؤازرة منتخبنا الوطني".

وتابع: "منتخب مصر خاض بطولة دولية قوية بالدنمارك "الدوري الذهبي"، قبل عدة أيام وحقق نتائج مميزة بالفوز على هولندا والنرويج، وخسرنا مباراة واحدة فقط أمام الدنمارك بطل العالم، وأطمئنينا على الفريق والجميع على قلب رجل واحد، من أجل الوصول إلى أولمبياد باريس 2024".

محمد الأمين اولمبياد باريس 2024 رئيس إتحاد كرة اليد كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد صالة ستاد القاهرة

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