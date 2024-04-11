"الهجرة" تُعزز مكتسبات المصريين بالخارج عبر سلسلة من البروتوكولات

على مدار 9 سنوات..

ولاية جديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستكمال ما يتم تحقيقه من إنجازات وتنمية تشهدها الجمهورية الجديدة، وفيما يلي عرض لبعض ما تحقق من مكتسبات لصالح أبناء مصر المقيمين بمختلف دول العالم، وكذلك المزيد من الإنجازات في عدد من الملفات المهمة التي تعكف وزارة الهجرة على تنفيذها على مدار 9 سنوات، حيث وقعت الوزارة عددا من بروتوكولات التعاون مع عدة جهات، سواء حكومية أو مؤسسات مجتمع مدني، وذلك بما يخدم تنفيذ ملفات الوزارة في ضوء مسيرة الدولة المصرية في التنمية المستدامة والمشروعات والمبادرات القومية العملاقة، ومع بدء ولاية رئاسية جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، تستعرض الوزارة هذه البروتوكولات على النحو التالي:

1- بروتوكول تعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بشأن تأهيل شباب المصريين بالخارج (أكتوبر 2022)

في إطار حرص وزارة الهجرة والقيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد أجيال من الشباب قادرة على المشاركة فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للدولة وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب داخل وخارج الجمهورية، وقعت وزارة الهجرة مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بروتوكول تعاون بهدف تأهيل شباب المصريين بالخارج وإعداد كوادر منهم قادرة على ممارسة القيادة في شتى المجالات بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث والتطور التكنولوجي.

2- بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن تطوير الخدمات الرقمية للمصريين بالخارج (ديسمبر 2022)

‏‎تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف الاستفادة من خبرات الشباب والعلماء من المصريين بالخارج في كافة مجالات التنمية من خلال بناء وتطوير قاعدة بيانات المصريين بالخارج، اتاحة وتسهيل الوصول للخدمات المقدمة للمصريين بالخارج وتوفير كافة الامتيازات من الجهات الحكومية المقدمة للخدمات من خلال المنصات الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول، العمل على استكمال مسيرة تطوير وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بوزارة الهجرة، وكذا تعظيم الاستفادة من المبادرات التدريبية التي تطلقها وزارة الاتصالات وإطلاق تطبيق المصريين في الخارج الذي يقدم كافة الخدمات التي تهم المغتربين وتقدم كل ما يحتاجونه في علاقاتهم بمصر.



3- بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة وشركة إكسبو ريبابليك (معرض عقارات النيل) بشأن الترويج لتصدير العقار المصري للخارج (مايو 2023)

‏‎تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة وشركة إكسبو ريبابليك (معرض عقارات النيل) بشأن التعاون المشترك في الترويج للعقار المصري وتنظيم المعارض العقارية بالخارج، لارتياد أسواق جديدة والوصول بالخدمات العقارية لعدد أكبر من المصريين بالخارج، وتعريف بأهمية الاستثمار في العقار المصري، بجانب العمل على توفير فرص الاستثمار العقاري لجميع شرائح المصريين بالخارج، سواء في العاصمة الإدارية الجديدة، أو مدن الجيل الرابع، وكذلك مشروعات الإسكان على اختلافها.

الهجرة وصناع الخير

4- بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة ومؤسسة صناع الخير لعلاج أمراض العيون للقضاء على مسببات ضعف الإبصار وفقدانه، وذلك في القرى الأكثر فقرًا ضمن مبادرتين "مراكب النجاة، حياة كريمة" (مايو 2023)

تم توقيع بروتوكول تعاون وزارة الهجرة ومؤسسة صناع الخير لعلاج أمراض العيون للقضاء على مسببات ضعف الإبصار وفقدانه في القري الأكثر فقرًا ضمن مبادرتين "مراكب النجاة، حياة كريمة" وذلك للعمل على دعم تنفيذ أعمال هاتين المبادرتين الرئاسيتين، بهدف تنسيق وتكامل الجهود المبذولة التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطن، بما يشمل الرعاية الصحية وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطن المصري وخاصةً في مجال مكافحة أمراض العيون بما يساعد في تحسين الأوضاع الصحية للأسر الأكثر احتياجًا، وفي الوقت ذاته يساهم في الجهود المبذولة من الدولة المصرية لتحقيق وتوطين أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" وبما توليه القيادة السياسية من اهتمام خاص ببناء الإنسان المصري وتوفير حياة كريمة لكل المصريين.



5- بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة ومؤسسة "مصر بلا مرض" للرعاية الصحية (مايو 2023)

تم توقيع بروتوكول تعاون وزارة الهجرة ومؤسسة "مصر بلا مرض" وذلك بهدف العمل المشترك للمساهمة في تحقيق أهداف الأعمال الخاصة في المجال الطبي والتي تهدف إلى الارتقاء بالمستوى الصحي للمواطنين في المحافظات والقرى الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، في إطار قيام الوزارة بتنفيذ المبادرات الرئاسية "مراكب النجاة وحياة كريمة".



6- بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة ومحافظة المنوفية (يونيو 2023)

‏‎تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة ومحافظة المنوفية حيث يتضمن التعاون في العديد من المجالات منها مجال التدريب من أجل التوظيف، وكذلك الترويج للمنتجات اليدوية المتميزة في المحافظة بالفعاليات الخاصة بوزارة الهجرة، بالإضافة للتعاون بشأن دعوة الأطباء المصريين بالخارج لتقديم خدمات طبية في المحافظة، كما يهدف البروتوكول إلى تعظيم أوجه التعاون مع المحافظة بما يساهم في تنفيذ المرحلة الجديدة من المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة".

7 – في سبتمبر 2023، وبالتعاون مع مؤسسة راعي مصر للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، افتتحت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة 11 عيادة طبية متنقلة جديدة لخدمة القرى الأكثر احتياجا من خلال دعم وتبرعات المصريين بالخارج، وذلك كان بحضور المستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر، وممثلي الوزارات والمؤسسات الوطنية وعدد من الفنانين، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني وعدد من المصريين المقيمين في دولة أستراليا المشاركين في دعم هذه العيادات.



8- بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة ومؤسسة "معًا للشفاء" لتقديم الدعم في المجال الصحي ونشر التوعية الصحية والتثقيف الطبي ضمن مبادرتي مراكب النجاة وحياة كريمة (أكتوبر 2023)

تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة ومؤسسة معًا للشفاء المصرية التابعة لمؤسسة HOME العالمية للرعاية الصحية، بهدف تقديم الدعم في المجال الصحي ونشر التوعية الصحية والتثقيف الطبي بالمحافظات والقرى الأكثر احتياجا، وذلك في إطار تنفيذ المبادرتين الرئاسيتين "مراكب النجاة" و"حياة كريمة"، بجانب دمج المصريين بالخارج في عملية التنمية الشاملة التي تحدث على أرض مصر، وخاصة في مجال تقديم الخدمات الصحية، والاستفادة من دعمهم المادي والمعنوي وخبراتهم العلمية والعملية والتنسيق مع الأطباء والخبراء المصريين بالخارج لدعم التخصصات الطبية بمصر من خلال تدريب الكوادر الطبية والتمريض والعاملين في المؤسسات الصحية، من خلال جهود مؤسسة معًا للشفاء في إنشاء شبكة قوافل طبية وعيادات متنقلة، ودعم تأسيس عيادات طبية ثابتة لتأمين معالجة الأمراض المزمنة والسارية وغيرها في كافة ربوع مصر عامة، وخاصة في القرى الأكثر فقرًا وفي المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، وكذا التعاون بينهما في تقديم المساعدة لتأسيس ودعم المستشفيات الخيرية في هذه المحافظات.



9- بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة والغرفة التجارية للقاهرة في إطار ملف التدريب من أجل التوطيف، بشأن تنمية مجتمعية من خلال توفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل للشباب بادلاخل والخارج خاصة من القرى الأكثر فقرًا والأكثر احتياجًا في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" (أكتوبر 2023)

تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة والغرفة التجارية للقاهرة، بهدف التعاون في مجالات تدريب وتأهيل الشباب المصري وفقًا للمعايير العالمية، وتعزيز فرص الهجرة الأمنة للأسواق الخارجية؛ تماشيًا مع الرؤية السياسية من أهمية فتح أسواق عمل للشباب المصري المؤهل بالخارج وتحقيق المردود المجتمعي وزيادة فرص التدريب والتأهيل وريادة الأعمال للشباب من الـ 14 محافظة ضمن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، بما يحقق تنمية مجتمعية مستدامة في المحافظات المستهدفة، تحقياُ لأهداف الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

10 – بروتوكول تعاون مع بنك مصر لتوفير خدمات ومنتجات مصرفية متنوعة للمصريين بالخارج (يناير 2024)

تم توقيع بروتوكول تعاون مع بنك مصر، في ضوء توجيهات القيادة السياسية، وفي إطار استراتيجية وزارة الهجرة، لإيجاد محفزات وتيسيرات جديدة للمصريين بالخارج من خلال توفير خدمات ومنتجات مصرفية واستثمارية لهم، بما يؤدي بدوره إلى زيادة نسبة تحويلات المصريين بالخارج، والتي تمثل مصدر مهم من مصادر العملة الصعبة لمصر.

11- تفعيل اللائحة التنفيذية لبروتوكول التعاون مع الأزهر الشريف لتعزيز الانتماء الوطني ولم شمل الأسرة المصرية (سبتمبر 2023)

استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، وفدا من مشيخة الأزهر الشريف لتفعيل اللائحة التنفيذية لبروتوكول التعاون بين الوزارة والأزهر، الذي كان قد تم توقيعه في يونيو 2022 بشأن تعزيز الانتماء الوطني وزيادة الوعي المجتمعي، ولم شمل الأسرة المصرية، ومواجهة الهجرة غير الشرعية. وأكدت الوزيرة أن الأسرة المصرية بالخارج تحتاج لتعزيز الانتماء للوطن، والتعريف بالدين الحقيقي الذي يحميها من التشدد، وقالت: "إننا حريصون على تمسك أولادنا وبناتنا بالخارج بالجذور وبالقيم والأخلاق وتعزيز الانتماء، وسنسعى للبدء بأسرع ما يمكن في تنفيذ هذه البرامج، ليستفيد منها المصريون بالخارج".

12- بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة ووزارة التخطيط في أغسطس 2020 لإطلاق مبادرة "نورت بلدك"، لتوفير فرص العمل للعائدين سواء من خلال فرص العمل بالمحافظات أو من خلال جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة والتنمية المحلية، وبالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والطيران في جمع بيانات العائدين عن طريق استمارة بيانات إلكترونية بعنوان "نورت بلدك"، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية باستيعاب العمالة المصرية العائدة من الخارج المتضررة من انتشار فيروس كورونا، والعمل على دمج هذه العمالة بالمشروعات القومية في مختلف المحافظات.

13 - بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة وشركة «فيرن برو جلوبال» للاستثمار، برئاسة رجل الأعمال المصري بالولايات المتحدة م. أشرف دوس، في أغسطس 2020، لتوفير فرص عمل لتشغيل العمالة المصرية العائدة من الخارج في مشروع "داون تاون دلتا" بمحافظة الغربية، وذلك في إطار مبادرة "نورت بلدك" تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة باستيعاب العمالة العائدة من الخارج المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم، ونتج عنها فقدانهم لوظائفهم.

14- بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة ووزارة الأوقاف في أكتوبر 2020 لمكافحة الهجرة غير الشرعية في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة".

15- بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وبرنامج الأغذية العالمي WFP في ديسمبر 2020، بهدف إطلاق مبادرة ومنصة "بداية ديجيتال"، لتوفير دورات تدريب مهنية في مجال الوظائف الإلكترونية في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية، وكذلك للعمال المصريين العائدين من الخارج الذين فقدوا وظائفهم بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19).

16 – بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين إصدار وثيقة التأمين الاختيارية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج (سبتمبر 2021)

تم توقيع بروتوكول تعاون في مدينة شرم الشيخ مع الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين، أثناء الجلسة الافتتاحية لملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين في سبتمبر 20121، بهدف التعاون في مجال توفير الحماية التأمينية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج خاصة في دول الخليج العربي، من خلال إصدار وثيقة تأمين اختيارية توفر التغطية التأمينية في حالات الوفاة بحادث ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة.

17- نوفمبر 2021:

- بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة ومؤسسة مصر الخير، بمشاركة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، الشريك الرئيسي في المركز المصري الألماني للهجرة والتوظيف وإعادة الإدماج، تم بموجبه تجهيز 14 غرفة تدريب على أحدث مستوى بهدف استخدامها لتدريب الشباب، وذلك في إطار جهود وزارة الهجرة في مكافحة الهجرة غير الشرعية تنفيذًا للمبادرة الرئاسية «مراكب النجاة».

- بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة ومؤسسة حياة كريمة والكنيسة القبطية الأرثوذكسية لدعم المشروع القومي "حياة كريمة" من خلال إدماج المصريين بالخارج في جهود التنمية التي تحدث على أرض مصر.

- بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة ومستشفى الناس الخيري بشأن تدريب شباب المصريين الدارسين بالخارج على طرق الإسعافات الأولية والإنعاش ورفع الوعي الصحي.

18- بروتوكول تعاون مع الأزهر الشريف في يونيو 2022 لتعزيز الانتماء الوطني ولم شمل الأسرة المصرية.