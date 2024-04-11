الشمام.. فوائد صحية للعين والجسم

يساعد تناول الشمام على تعزيز صحتك بعدة طرق بسبب تركيزه العالي من مضادات الأكسدة، مثل فيتامين سي، ونستعرض في السطور التالية التفاصيل الكاملة.

توفير مضادة للأكسدة

يحتوي الشمام على نسبة عالية من فيتامين أ وفيتامين ج والمعادن والمركبات النباتية التي تعمل كمضادات للأكسدة في الجسم. تحمي مضادات الأكسدة من التلف الخلوي عن طريق استهداف الجذور الحرة، وهي جزيئات في الجسم يمكن أن تضر بالصحة عندما يكون هناك الكثير منها.

والفاكهة غنية بشكل خاص بفيتامين C الذي يحمي الخلايا ويمنع الالتهابات، يوفر كوب من الشمام المكعب 58.7 ملليجرام (مجم) من فيتامين C، وهو ما يغطي 65% من القيمة اليومية الموصى بها لهذه المغذيات الأساسية.

وتشير الدراسات إلى أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين C تحمي من الأمراض الناجمة عن الإجهاد التأكسدي، وعدم التوازن بين الجذور الحرة ودفاعات الجسم المضادة للأكسدة، يعتبر الإجهاد التأكسدي هو المحرك الرئيسي وراء ظهور وتطور الأمراض الشائعة، مثل أمراض القلب وبعض أنواع السرطان.

وجدت مراجعة حديثة للدراسات السابقة أن تناول فيتامين C كان مرتبطًا بانخفاض معدل الإصابة بسرطانات متعددة، بما في ذلك سرطان الثدي وسرطان المعدة وسرطان البنكرياس وسرطان الرئة وسرطان البروستاتا.

يعزز صحة العين

العديد من المركبات النباتية الموجودة في الشمام، بما في ذلك الكاروتينات بيتا كاروتين، لوتين، وزياكسانثينقد يساعد في دعم صحة العين عن طريق الحماية من الأضرار التأكسدية، ثبت أن الأنظمة الغذائية الغنية بأصباغ الكاروتينويد تحمي من الضمور البقعي المرتبط بالعمر (ARMD)، وهو مرض يصيب العين وهو السبب الرئيسي حاليًا لفقدان البصر لدى كبار السن.

تناول الفواكه البرتقالية (والخضراوات) مثل الشمام يمكن أن يزيد من مستويات الكاروتينات في الدم، مما قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بالـ ARMD. وجدت دراسة أجريت عام 2022 أن ارتفاع مستويات البيتا كاروتين واللوتين والزياكسانثين في الدم ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بالـ ARMD بشكل ملحوظ.

الشمام غني بالعديد من العناصر الغذائية، بما في ذلك الفيتامينات والمعادن، مما يجعله إضافة مغذية لنظامك الغذائي.

فيما يلي تفاصيل التغذية لكوب واحد من الشمام المكعب:

السعرات الحرارية: 54.4

البروتين: 1.34 جرام (جم)

الكربوهيدرات: 13.1 جرام

الألياف: 1.44 جرام

الدهون: 1 جم

فيتامين أ: 270 ميكروجرام، 30% من القيمة اليومية

فيتامين ج: 58.7 مليجرام، 65% من القيمة اليومية

حمض الفوليك: 33.6 ميكروجرام، 8% من القيمة اليومية

البوتاسيوم: 427 ملجم، 9% من القيمة اليومية