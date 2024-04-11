عاجل.. إسرائيل نستعد لهجوم إيرانى "غير مسبوق"

نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤولين إسرائيليين، أمس الأربعاء، أن تل أبيب تستعد لهجوم إيراني محتمل بصواريخ كروز وباليستية، واصفين الهجوم بـ"غير المسبوق".

وأضاف المسؤولون، إن واشنطن وتل أبيب بحثتا التحضير لرد محتمل من قبل إيران، مؤكدين أنه تم اتخاذ قرار بأنه إذا هاجمت إيران أراضينا سنرد بالمثل.

يأتي ذلك بالتزامن مع مشاورات أمنية مرتقبة في تل أبيب بين أمريكا وإسرائيل لبحث احتمال قيام إيران بالرد على الغارة الجوية الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، والتي قتلت مستشارين بالحرس الثوري الإيراني بينهم قيادي بارز.

وقال مسؤولان إسرائيليان، إنه من المتوقع أن يتوجه القائد العسكري الأمريكي الكبير المسؤول عن الشرق الأوسط إلى إسرائيل يوم الخميس للتنسيق حول هجوم محتمل على إسرائيل من قبل إيران ووكلائها.

وهدد المسؤولون الإيرانيون علنًا بالانتقام من إسرائيل بسبب هجوم دمشق.

ومن المتوقع أن يجتمع قائد القيادة المركزية العسكرية الأمريكية (CENTCOM) الجنرال إريك كوريلا مع كبار مسؤولي قوات الدفاع الإسرائيلية ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت.