الخميس 11 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ياسر جلال يكشف بذرة الإبداع في "جودر" من قلم المؤلف أنور عبدالمغيث

ياسر جلال
ياسر جلال

كشف الفنان ياسر جلال عن تفاصيل مسلسله الجديد "جودر"، مؤكدا أن هذا العمل الدرامي الرائع من تأليف المؤلف الكبير أنور عبد المغيث.

وأوضح "جلال" في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "سهرة دي إم سي" على قناة "دي إم سي"، أنهما جلسا معًا لتحديد الإطار الدرامي والشكل الذي سيقدم به المسلسل للجمهور.

ياسر جلال يتحدث عن تحديات مسلسل "جودر" قبل تصويره (فيديو)

ياسر جلال عن مسلسل "جودر": رحلة إلى عالم ألف ليلة وليلة

ولفت جلال إلى أن بذرة المسلسل بدأت من خلال تلك الجلسات المثمرة، وأنه يشعر بالسعادة للتعاون مع المخرج إسلام خيري، حيث أن الورق الذي استلمه من المؤلف أنور عبد المغيث كان مليئًا بالكيمياء الفنية، مما أثر إيجابًا على ظهور مسلسل "جودر" بشكل مميز لينال إعجاب الجمهور في الموسم الرمضاني.

ياسر جلال الفنان ياسر جلال جودر أنور عبد المغيث أسامة كمال سهرة دي إم سي دي ام سي المخرج اسلام خيري مسلسل جودر

الأكثر قراءة

عبارات ورسائل تهنئة عيد الفطر المبارك رسمية 2024-1445

رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024 للأهل والأصدقاء

أول تعليق من إسماعيل هنية على نبأ استشهاد أولاده وأحفاده بقطاع غزة

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 بالزيادة الجديدة

زوج يحتفل مع زوجته بعيد الفطر بطريقة مختلفة انتهت بجثة

سعر حديد التسليح اليوم في الأسواق المصرية والمصانع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

ونلم عاد الحكاية

ماجد حبته

مقال الرئيسين والملك

حسين دعسة

زعماء الأردن ومصر وفرنسا فى مقالة أمام المجتمع الدولى: وقف إطلاق النار فى غزة الآن

وائل لطفي

تجديد الخطاب الأخلاقى

ماجد حبته

أزمة «كحك» العيد!

محمد الراعي

7 أسباب وراء تراجع نتائج الأهلى والزمالك بالدورى

عبد الرحيم طايع

أسامة الشاذلى.. رحيل السلطان

مدحت بشاى

"مقامات الغضب".. حدوتة وطن ومواطن

صور

المصريون.. صُنّاع البهجة

مظاهر الاحتفال بعيد الفطر فى مدينة الخانكة

صلاة عيد الفطر من العياط

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 33.482 شهيدًا

مهمة مروعة.. البدء فى دفن الرفات المجهولة بمحيط مستشفى الشفاء بغزة

الاحتلال يرتكب مجازر جديدة في اليوم 187 للعدوان على غزة