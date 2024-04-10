ياسر جلال يكشف بذرة الإبداع في "جودر" من قلم المؤلف أنور عبدالمغيث

كشف الفنان ياسر جلال عن تفاصيل مسلسله الجديد "جودر"، مؤكدا أن هذا العمل الدرامي الرائع من تأليف المؤلف الكبير أنور عبد المغيث.

وأوضح "جلال" في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "سهرة دي إم سي" على قناة "دي إم سي"، أنهما جلسا معًا لتحديد الإطار الدرامي والشكل الذي سيقدم به المسلسل للجمهور.

ولفت جلال إلى أن بذرة المسلسل بدأت من خلال تلك الجلسات المثمرة، وأنه يشعر بالسعادة للتعاون مع المخرج إسلام خيري، حيث أن الورق الذي استلمه من المؤلف أنور عبد المغيث كان مليئًا بالكيمياء الفنية، مما أثر إيجابًا على ظهور مسلسل "جودر" بشكل مميز لينال إعجاب الجمهور في الموسم الرمضاني.