مصر بتفرح.. ملايين المواطنين يحتفلون بالعيد فى الحدائق العامة وكورنيش النيل والميادين الرئيسية

هبة عويضة - إسراء توفيق - على حسين - حسام فوزى جبر - شريف عبدالغنى - زينب علاء - ياسمين شعيب -إسلام نبيل -محمد على مهدى - عمرو الشامى

سادت أجواء من الفرح والبهجة فى شوارع وميادين مصر، أمس، فى أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث أدى ملايين المصريين وضيوفهم العرب والأجانب، صلاة العيد فى المساجد الكبرى والساحات الشعبية ومراكز الشباب، ثم انتشروا فى الحدائق والمتنزهات العامة رفقة أطفالهم، والتقطوا الصور التذكارية.

وشهد كورنيش النيل ازدحامًا كبيرًا، حيث فضل جزء كبير من المحتفلين اللجوء إليه هربًا من حرارة الطقس، إضافة إلى استقلال المراكب والأتوبيسات النهرية، وسط حضور أمنى مكثف من رجال الشرطة، بهدف تأمين الأسر والأطفال وتقديم يد العون فى الحالات الطارئة، والتصدى لأى انفلات أو سلوكيات شاذة من شأنها أن تعكر صفو الأجواء الاحتفالية.

واستجابت الفرق والأطقم الطبية فى المستشفيات العامة والجامعية للتوجيهات الحكومية بشأن رفع درجة الاستعداد، والتأكيد على أهمية وجود أعداد كافية من الأطباء وأطقم التمريض لضمان استمرار المستشفيات فى تقديم خدماتها بصورة طبيعية خلال أيام العيد.

كما شنت فرق العمل التابعة لأجهزة الحكم المحلى حملات مكثفة على الأسواق لضبط المتلاعبين بالأسعار، ولضمان حصول المواطنين على سلع ومنتجات بجودة عالية، والتصدى لمعدومى الضمير ممن تسول لهم أنفسهم استغلال وغش المواطنين وخداعهم.

الإسكندرية إقبال على قلعة قايتباى.. ورحلات بحرية بالفلوكة والتنزه بالحنطور

شهدت المحافظة مظاهر متنوعة من احتفالات الأهالى بالعيد، التى بدأت بصلاة العيد، حيث توافد عشرات الآلاف من أهالى عروس المتوسط إلى ٥٣١ ساحة، وأكثر من ٤٠٠٠ مسجد تحت إشراف مديرية أوقاف الإسكندرية.

وأطلقت مديرية الشباب والرياضة مبادرة «العيد أحلى» بمراكزالشباب، وتم توزيع الهدايا والحلويات على الأطفال ابتهاجًا بالعيد، واحتفل الأهالى بالعيد على الكورنيش مع التقاط الصور التذكارية بين الأسر والأصدقاء، وشراء البالونات متنوعة الأشكال والألوان لأطفالهم، كما شهدت الشواطئ إقبال المواطنين للاستمتاع بنسيم البحر والأجواء المعتدلة، وتناول الإفطار فى أجواء أسرية، وأقدم الشباب والأطفال على النزول للمياه للسباحة.

كما استقبلت قلعة قايتباى الأثرية الزائرين منذ التاسعة صباحًا، وشهدت ساحة القلعة الخارجية إقبالًا على ركوب الحنطور، مع الاستمتاع بالرحلات البحرية بالفلوكة التى تعد أرخص فسحة بحرية، إذ يصل سعر الفرد من ١٠ إلى ٢٠ جنيهًا.

أسوان رحلات نيلية للهروب من الحرارة

توافد المواطنون على الحدائق العامة والمتنزهات ومنطقة كورنيش النيل، وحرصت الأسر وأبناء مراكز ومدن المحافظة على التقاط الصور التذكارية، خاصة فى الأوقات المبكرة من الصباح، وتنظيم الرحلات النيلية عبر المراسى النهرية الموجودة بطول كورنيش النيل للهروب من حرارة الطقس، بداية من منطقة المسجد الجامع، حتى ميدان الفنادق أمام حديقة الأميرة فريال.

كما توافد عدد كبير من الأطفال، بعد صلاة العيد مباشرة، على ساحة العاب «الاسكيت» والدراجات على الكورنيش بمدينة أسوان، وذلك فى أجواء مليئة بالسعادة والفرح.

كفرالشيخ توزيع ورد وشيكولاتة على الأهالى

وزع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، الحلوى والشيكولاتة والبالونات والورد على المواطنين والأطفال بمحافظة كفرالشيخ، مشاركة لهم فى فرحة العيد.

وتوافد الآلاف من الأهالى على الحدائق والمتنزهات فى مدن المحافظة، خاصة حديقة صنعاء بمدينة كفرالشيخ وحديقتى الحيوانات وحديقة الأسرة والطفولة بدسوق، وحديقة العائلات بمدينة فوة، وحدائق مطوبس وقناطر إدفينا، وحدائق الحامول، وعدد من المتنزهات، لقضاء اليوم الأول من أيام عيد الفطر المبارك.

وفتحت حديقة الحيوانات أبوابها لاستقبال الراغبين فى التنزه، ولجأ معظم الأسر للحدائق المجانية التى أعدتها المحافظة من «الديوان» حتى حديقة صنعاء، ومنهم من اتجه للمناطق الخضراء بميدان الملك عبدالله بمدخل المدينة، لممارسة العديد من الألعاب وقضاء وقت ممتع.

وتسابق الأطفال وعدد من الشباب لرسم علم مصر على وجوههم، وبعض الرسومات المحببة لهم.

دمياط الآلاف يتجهون إلى رأس البر

أقبل المواطنون على رأس البر ودمياط الجديدة لقضاء عطلة عيد الفطر، واستقبلت رأس البر ما يقرب من نصف مليون زائر، حيث تم تجهيز كل المرافق الخدمية لاستقبال الزائرين. وأجرت محافظ دمياط، الدكتورة منال عوض، جولة تفقدية فى أنحاء رأس البر؛ للوقوف والاطمئنان على مدى جاهزية المدينة لاستقبال المواطنين.

وفى دمياط الجديدة، استقبلت المدينة آلاف المواطنين لقضاء عطلة العيد، وفتحت الحديقة المركزية، كما توافد المواطنون على الحدائق المفتوحة فى كل مدن المحافظة.

الشرقية عروض للأراجوز والساحر

أدى الآلاف من أبناء الشرقية صلاة العيد فى ٧١١ ساحة عامة موزعة على مدن وقرى المحافظة، فضلًا عن ٥٠٠ مسجد. كما خرج آلاف المواطنين، منذ الساعات الأولى للصباح، وتوافدوا على الحدائق العامة والحقول، وتسابق الأطفال على ركوب المراجيح والخيول والملاهى التى أقيمت بالميادين، وتوافدوا إلى حديقة الحيوان بالزقازيق، التى شهدت زحامًا شديدًا. واكتظت النوادى الاجتماعية بالمواطنين، الذين حرصوا على الحضور والاستمتاع بالبرامج الترفيهية التى أعدت للاحتفال بعيد الفطر، والتى تضمنت عروضًا فنية وغنائية، والأراجوز والساحر، والمسابقات.

المنيا صوانى الأسماك على الكورنيش

على كورنيش النيل فى المنيا، وفى المتنزهات العامة والحديقة الدولية، حضر المواطنون بكثافة للاحتفال باليوم الأول من عيد الفطر المبارك، وخرجت الأسر مصطحبة أطفالها للاحتفال بالعيد، حيث ذهب الجميع عادة للكورنيش، الذى يعد المتنفس المجانى للمواطنين، وحمل الأهالى معهم الأطعمة، خاصة صوانى الأسماك والمشروبات، وتفرغ الأطفال لركوب المراجيح وألعاب الملاهى وركوب الخيل.

الغربية احتفالات فى الشوارع وتأمين مكثف

شهدت مدن محافظة الغربية، لا سيما مدن زفتى وكفرالزيات وسمنود، ارتفاعًا كبيرًا فى عدد المحتفلين على ضفاف النيل، وتوافد الآلاف على الحدائق والمتنزهات وسط حالة من البهجة والسرور، خاصة بعد تحسن الأحوال الجوية، وشهدت المراكب النيلية إقبالًا جماهيريًا كبيرًا.

وحرص المواطنون على التوجه إلى كورنيش النيل فى مدينة زفتى والاستمتاع بجولات نيلية على المراكب، وقصد الأهالى الكورنيش للاستمتاع بالمناظر الخلابة وقضاء وقت ممتع مع العائلة والأطفال، وقد تم تكثيف الجهود الأمنية واستنفار قوات الحماية المدنية والإنقاذ لضمان سلامة الزوار، وتوفير الحماية اللازمة.

وانتشر بائعو ألعاب الأطفال والبالونات، خاصة فى مناطق استاد طنطا والمرشحة وكوبرى الرباط بالمحلة الكبرى، وشارع شكرى القوتلى وأندية بلدية المحلة والصيد.

وشهد كورنيش النيل بمدينة زفتى ازدحامًا كبيرًا من المواطنين وإقبالًا على المراكب النيلية والحديقة المطلة على النيل.

الفيوم «التحالف الوطنى» يُشارك الأيتام فرحتهم

تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، شاركت مؤسسة «الجارحى» أطفال دور الأيتام ومؤسسات الرعاية بالفيوم، فرحتهم بالعيد؛ من خلال وجود قيادات المؤسسة والعاملين بها ومتطوعيها مع الأطفال الأيتام بدار «عائشة حسانين» وجمعية «تحسين الصحة»، ومشاركتهم فرحتهم، وتوزيع الحلوى والهدايا والعيديات عليهم، وتنظيم كرنفال ترفيهى لهم.

تأتى هذه الفعالية استكمالًا لفعاليات المؤسسة لمشاركة آلاف المواطنين من أهالى محافظة الفيوم الاحتفال بعيد الفطر المبارك فى نحو ٩ ساحات مخصصة لصلاة العيد على مستوى قرى ومراكز محافظة الفيوم، مع توزيع الحلوى والشيكولاتة والبالونات والهدايا على المواطنين وأبنائهم، وتنظيم عدد من الكرنفالات الترفيهية للأطفال، كما حرص متطوعو المؤسسة على الوجود بكثافة لأداء صلاة العيد ومشاركة الأهالى الصلاة والاحتفالات، وتهنئتهم بالعيد.

ولاقت فعاليات المؤسسة والتحالف الوطنى استحسانًا وإشادة كبيرة من المواطنين، بجانب الفرحة التى رسمتها المؤسسة على وجوه الأطفال.

الجيزة عيديات لنزلاء دور رعاية الأيتام والمسنين.. ورفع كفاءة الحدائق

زار اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عددًا من دور الأيتام ورعاية المسنين والمستشفيات، لتقديم التهنئة للنزلاء بمناسبة العيد، فى لفتة إنسانية لرسم البهجة والفرحة على وجوههم فى أول أيام عيد الفطر المبارك.

واستهل المحافظ جولته بزيارة دار الأورمان للأيتام بشارع المحروقى، ودار الهنا للمسنين بحى العجوزة، واطمأن على مستوى الخدمات المقدمة للنزلاء، وحجم الرعاية الصحية التى يتلقونها، كما قدم العيدية لهم.

ووجه «راشد» القائمين على دور الرعاية بتلبية أى متطلبات للنزلاء، مؤكدًا ضرورة أن يجرى التواصل الدورى والتنسيق مع المحافظة فى حال وجود أى معوقات تواجه النزلاء أو القائمين على الدار لسرعة حلها.

كما وجه المحافظ، حى العجوزة، بالتنسيق مع إدارة الدار وإزالة أى مصادر للعشوائية أو الضوضاء ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطى بمحيطها، كما وجه نائبة المحافظ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتنسيق مع مديرى مديريات التضامن والشئون الصحية لتوفير كل احتياجاتهم وتكثيف البرامج الترفيهية والسياحية للأيتام للترويح عنهم.

وأكد المحافظ للنزلاء حرص الدولة، بكل أجهزتها، على دعم المواطنين والرفع عن كاهلهم وتحسين مستوى الخدمات، جنبًا إلى جنب مع التوسع فى تنفيذ المشروعات القومية التى من شأنها رفع مستوى معيشة المواطنين بمختلف المحافظات.

مطروح بالونات وبسكويت للأطفال

وزع متطوعو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى «أمانة محافظة مطروح»، الهدايا والحلوى والبالونات على الأطفال والأهالى، فضلًا عن توزيع عيديات وكعك وبسكويت.

وأوضح شريف حليو، أن متطوعى التحالف الوطنى وزعوا الحلوى والشيكولاتة والبالونات التى تحمل شعار التحالف على الأطفال فى المساجد والساحات بمدينة مرسى مطروح، ضمن خطة التحالف لعيد الفطر المبارك.

وأكد «حليو» أنه جرى توزيع عيدية على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقيمة ٥٠٠ جنيه لكل أسرة، إضافة إلى التعاون مع محافظة مطروح لشراء ملابس العيد لـ٢٠٠ طفل يتيم، وتوزيع كعك وبسكويت على المرضى فى المستشفيات.

وأشار إلى أنه جرى ختام خطة شهر رمضان المبارك التى تضمنت توزيع ١٠ آلاف كرتونة مواد غذائية، واستقبال ٧٠ ألف صائم فى موائد الإفطار التى جرى تنظيمها فى مدينة الحمام وقرية رأس الحكمة خلال شهر رمضان، فضلًا عن توزيع وجبات الإفطار الساخنة على الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية.

وللعام الثالث على التوالى، نفذت مديرية الشباب والرياضة بمطروح، مبادرة «العيد أحلى» بمراكز الشباب، حيث جرى تنظيم احتفالات للأطفال فى جميع مراكز الشباب بالمدن والقرى التابعة لمحافظة مطروح.

قنا الأُسر تغنى فى الشوارع

خرج شباب مدينة نجع حمادى، شمالى محافظة قنا، إلى شوارعها، لتأدية صلاة العيد وللاحتفال مع العائلات.

وانتشر الأطفال فى الشوارع، حاملين البالونات، يرددون أغنيات العيد، وصوت الموسيقى يعلو ليزيد من البهجة، وحولهم الأسر تنعم بالاستقرار.

البحيرة حملات على الأسواق لضبط المتلاعبين

استقبلت حديقة الجمهورية بدمنهور وشاطئ إدكو ورشيد الآلاف من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، وحضرت أعداد كبيرة من المواطنين بالقناطر الخيرية فى إدفينا وعلى ضفاف النيل بفرع رشيد، وتزاحم المواطنون على كورنيش المحمودية.

وكثفت الأجهزة الأمنية والصحية والتموينية من حملاتها على المتنزهات والملاهى والأماكن السياحية والتجمعات؛ لمتابعة الأغذية المعروضة والوقوف على مدى صلاحيتها، وتم رفع درجة الاستعداد داخل مستشفيات المحافظة لاستقبال أى حالات.

الوادى الجديد إقبال على الأماكن الأثرية والتراثية والآبار الاستشفائية

احتفل أهالى محافظة الوادى الجديد، بأول أيام عيد الفطر المبارك، بالذهاب إلى الحدائق والمتنزهات وملاهى الأطفال فى جو يسوده الحب والفرحة بين الأهل والأحباب، وسط إقبال كبير من المواطنين للاحتفال والخروج والتنزه.

وكان الإقبال غير مسبوق على زيارة الأماكن الأثرية والتراثية والآبار الاستشفائية، منذ الصباح الباكر، وتضمنت: قرية القصر الإسلامية والمزوقة ومنطقة البجوات ومعبد الغويطة ومعبد هيبس بمركز الخارجة، وحرص الشباب على ركوب الخيل والجمال للاحتفال.

وفى مدينة الداخلة، ثانى كبرى مدن المحافظة، ذهب المواطنون لمراكز الشباب والقرى السياحية، للاحتفال بعيد الفطر.