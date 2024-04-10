جنش وأحمد مسعود أكثر حراس المرمى إنقاذًا لركلات الجزاء فى دورى نايل

شهدت المباريات التي أقيمت خلال الدور الأول لمسابقة دوري نايل احتساب 63 ركلة جزاء سجل منها 46 هدفا وتم إهدار 17 ركلة جزاء.

ركلات الجزاء المهدرة منها 12 ركلة تصدى لها حراس المرمى وركلتان ارتدت فيهما الكرة من العارضة ومثلهما ارتدت الكرة من القائم وركلة واحدة تم تسديدها خارج القائمين والعارضة.

ويعتبر محمود جنش حارس مودرن فيوتشر وأحمد مسعود حارس الجونة أكثر حراس المرمى إنقاذا لركلات الجزاء في دوري نايل وأنقذ كل منهما ركلتين حيث أنقذ محمود جنش ركلة جزاء سددها عبد الرحمن عاطف لاعب الداخلية في الأسبوع الثاني وركلة من كريم طارق لاعب طلائع الجيش في الأسبوع الثالث.

وأنقذ أحمد مسعود ركلة جزاء من شريف رضا لاعب سموحة في الأسبوع الأول وركلة من كريم بامبو لاعب البنك الأهلي في الأسبوع التاسع.

إضافة لمحمود جنش وأحمد مسعود هناك 8 حراس آخرون نجحوا في التصدي لركلات جزاء وهم ..

علي لطفي حارس مرمى إف سي زد وأنقذ ركلة جزاء من عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي في الأسبوع الأول .

محمد سعيد شيكا حارس فاركو وأنقذ ركلة جزاء من مروان حمدي لاعب المصري في الأسبوع الثاني .

المهدي سليمان حارس الاتحاد السكندري وأنقذ ركلة جزاء من أحمد بلحاج لاعب الجونة في الأسبوع الثالث .

محمد أبوجبل حارس البنك الأهلي وأنقذ ركلة جزاء من أحمد خليل كالوشا مدافع إنبي في الأسبوع الرابع .

محمود أبوالسعود حارس المقاولون العرب وتصدى لركلة جزاء سددها محمد سمير لاعب زد إف سي في الأسبوع الرابع .

محمد فوزي حارس الإسماعيلي وأنقذ ركلة جزاء من فانوم ألفريد لاعب الداخلية في الأسبوع الخامس .

محمد عواد حارس الزمالك وتصدى لركلة جزاء سددها إلياس الجلاصي لاعب المصري في الأسبوع التاسع.

الهاني سليمان حارس سموحة وأنقذ ركلة جزاء سددها محمد إبراهيم لاعب سيراميكا كليوباترا في الأسبوع السادس عشر .