الاحتلال يرتكب مجازر جديدة في اليوم 187 للعدوان على غزة

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم 187 من العدوان على قطاع غزة، والموافق أول أيام عيد الفطر المبارك، حرب الإبادة الجماعية على الفلسطينيين في القطاع، حيث استمر في قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، عبر شن الغارات العشوائية على مناطق متفرقة من القطاع، في ظل وضع كارثي وقاسٍ في المستشفيات، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.

وبحسب وسائل الإعلام الفلسطينية، فإن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة جديدة ادت الى استشهاد 14 مواطنا في ليلة عيد الفطر، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب آخرون، في قصف على مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة. فيما خاضت المقاومة اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال شرق مدينة غزة بالتزامن مع توغل آليات الاحتلال شرقي الشجاعية.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، ما أدى لاستشهاد اكثر من 33 الف مواطن، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 75،993 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال الآلاف في عداد المفقودين تحت الركام، وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.

وقالت "صحة غزة" في التقرير الإحصائي اليومي لعدد شهداء وجرحى العدوان الإسرائيلي، إن 153 شهيدًا و60 إصابة، وصلت مشافي قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، نتيجة لقصف وعدوان الاحتلال.

أبرز التطورات على أرض القطاع الذي مزقته الحرب خلال الساعات الماضية: