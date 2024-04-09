1.4 مليار دولار تبرعات مقدمة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر

كشف تقرير نشرته وزارة شؤون الشتات الإسرائيلية، أن "تبرعات المنظمات والأفراد من جميع أنحاء العالم من أجل تعافي إسرائيل من هجوم 7 أكتوبر، تجاوزت الـ1.4 مليار دولار أمريكي.

وقالت الوزارة الإسرائيلية في التقرير الذي نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست"، إن التبرعات إلى جانب النشاط المؤيد لإسرائيل على نطاق واسع في الشتات ووصول عشرات الآلاف من المتطوعين إلى إسرائيل، تمثل "جهدا غير مسبوق من قبل المجتمعات اليهودية في جميع أنحاء العالم لدعم إسرائيل".

وأوضحت أنه "تم جمع حوالي نصف المبلغ من قبل الاتحادات اليهودية في أمريكا الشمالية والمنظمات الأعضاء فيها البالغ عددها 146 منظمة"، مبينة أن "ما لا يقل عن 350 منظمة غير ربحية إسرائيلية إلى جانب العديد من الوكالات الحكومية، تلقت تبرعات من الخارج للمساعدة في الخدمات الطبية وخدمات الطوارئ، ودعم الصحة العقلية، ومساعدة ضحايا الإرهاب، والاحتياجات الاقتصادية، ومجالات أخرى".

وأضافت، "سافر ما يقدر بنحو 58 ألف متطوع إلى إسرائيل للتطوع في الخدمة العسكرية والعمل الزراعي والعمل مع المنظمات التي تدعم ضحايا 7 أكتوبر والأشخاص الذين تم إجلاؤهم من المجتمعات المحيطة بقطاع غزة".

اقتراض قيمة سندات إسرائيلية بـ1.7 مليار دولار

كما أوضحت الوزارة أنه "وبشكل منفصل عن التبرعات، تمكنت الحكومة الإسرائيلية من اقتراض 1.7 مليار دولار من خلال بيع سندات إسرائيلية. وجاء حوالي 300 مليون دولار من هذا المبلغ من حكومات الولايات الأمريكية والحكومات المحلية، خاصة في فلوريدا".

ولفتت إلى أن "المستثمرين اختاروا السندات الإسرائيلية على الرغم من أن عوائد السندات متواضعة نسبيا مقارنة بالاستثمارات الأخرى المتاحة حاليا في السوق".

ونوهت بأن معدل التبرعات قد تباطأ بشكل ملحوظ خلال الأشهر الستة منذ هجوم 7 أكتوبر، لكن الأموال المتاحة للجمعيات الخيرية الإسرائيلية لم تنفد – بل أبعد ما تكون عن ذلك.

ووفقاً للتقرير، لم يتم بعد تخصيص حوالي ثلث أو أكثر من المبلغ الذي تم جمعه والبالغ 1.4 مليار دولار، حيث قامت المنظمات المانحة بتخصيص التمويل للاحتياجات طويلة المدى.