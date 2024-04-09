خطة تأمين| الحكومة جاهزة للاحتفال بالعيد: فرق طوارئ بالمستشفيات وانتشار أمنى للمتنزهات

خطة تأمين الحكومة للاحتفال بعيد الفطر المبارك 2024 محور اهتمام الملايين من المواطنين حيث تم نشر فرق طوارئ بالمستشفيات وانتشار أمنى للمتنزهات

خطة إدارة وتأمين محكمة تبدأ الحكومة؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، تنفيذها، لتأمين احتفالات عيد الفطر المبارك، تشمل رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الحكومية والجامعية، ومستشفيات التأمين الصحى لاستقبال أى حالات صحية طارئة، مع التأكيد على انتظام عمل الأطقم الطبية لضمان استمرارية تقديم الخدمات بالكفاءة نفسها فى الأيام العادية والإجازات، وتكثيف الرقابة على الأسواق للتأكد من توافر السلع والمنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة.

انتشار أمني في الشوارع و الميادين في عيد الفطر

كما تتضمن الخطة تكثيف الانتشار الأمنى فى الميادين والشوارع الرئيسية والطرق والمحاور، وفى محيط المتنزهات والحدائق العامة، للحد من التكدسات وتوفير أجواء مريحة للأسر والأطفال المحتفلين بالعيد، والتصدى لأى حالات انفلات أو سوء سلوك يعكر صفو الأجواء الاحتفالية، بالتنسيق مع فرق العمل التابعة للمحافظات والمدن.

«الصحة»: إسعاف وعيادات متنقلة أمام المتنزهات والمساجد.. وتقارير متابعة دورية

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، رفع درجة الاستعداد فى جميع المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية، خاصة مستشفيات المدن الساحلية، المتوقع أن يتوافد عليها أعداد كبيرة من المواطنين، وكذلك المستشفيات الواقعة على الطرق السريعة.

واطمأن «عبدالغفار»، خلال ترؤسه اجتماع غرفة الأزمات والطوارئ المركزية، فى ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على توافر مخزون كافٍ من أكياس الدم ومشتقاته، وكذلك الأمصال واللقاحات خاصة أمصال لدغات العقرب والثعبان والكلب، بالإضافة إلى مصل «البتيوليزم» الخاص بحالات التسمم الغذائى. ونبه الوزير إلى ضرورة ربط المستشفيات وهيئة الإسعاف وجميع قطاعات الوزارة بغرفة الطوارئ والأزمات المركزية، موجهًا بإعداد تقارير دورية بأى مستجدات، ورفعها إلى غرفة الطوارئ، وفق الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان.

ووجّه وزير الصحة المديريات بمتابعة تمركز سيارات الإسعاف فى أماكن تجمعات المواطنين، مثل المتنزهات والحدائق العامة ومحطات القطار والمساجد، إلى جانب تمركز العيادات المتنقلة فى هذه الأماكن، لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالمجان. واطلع «عبدالغفار» على عرض مفصل عن خطة الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة لتأمين عيد الفطر المبارك، والتى تضمنت رفع درجة الاستعداد فى المستشفيات الموجودة فى محيط أماكن التجمعات والحدائق والمتنزهات والميادين العامة، وانعقاد غرفة الأزمات فى المديريات، وسرعة إبلاغ مركز التحكم الرئيسى بالإدارة المركزية عن أى مصابين تستقبلهم المستشفيات. وتتضمن الخطة التأكد من جاهزية جميع الأقسام الحرجة والأقسام المعاونة للعمل بكفاءة، وتجهيز فرق الانتشار السريع الإقليمية والمركزية بكل محافظة، وزيادة أعداد أطباء «النوبتجية» فى الأقسام الحرجة، طوال فترة العيد. كما تتضمن توفير كل الأدوية والمستلزمات الطبية، وتجهيز مستشفيات الإحالة لتقديم الخدمات الطبية عالية الدقة لحالات الحوادث، والحالات المرضية التى تحتاج الخدمة داخل مستشفيات متخصصة، وتوفير عدد كافٍ من الأسرّة فى الأقسام الداخلية.

«الرعاية الصحية»: توفير الخدمات فى 311 منشأة منتشرة بجميع المحافظات

أكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعى التأمين الصحى الشامل و«حياة كريمة» بوزارة الصحة والسكان، رفع درجة الاستعداد القصوى وجاهزية المستشفيات فى محافظات المرحلة الأولى؛ لتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل: بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، وأسوان، والسويس.

واجتمع «السبكى» مع قيادات الهيئة، وبمشاركة مديرى أفرع الهيئة، عبر «الفيديو كونفرانس»؛ لمتابعة خطة واستعدادات التأمين الطبى لعيد الفطر المبارك فى محافظات التأمين الشامل.

واطلع على محاور خطة التأمين الطبى والاستعدادات الجارية؛ لضمان تقديم أفضل خدمات ورعاية صحية للمواطنين فى محافظات المرحلة الأولى لتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل.

وقال إنه سيجرى توفير الخدمات الصحية فى ٣١١ منشأة صحية تابعة للهيئة، حيث ستقدم هذه المنشآت خدماتها طوال فترة العيد.

وأضاف أنه جرت مراجعة توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية والطعوم والأمصال وفصائل الدم ومشتقاتها فى المنشآت الصحية، وتأمين المخزون الاستراتيجى، وتكثيف وجود الأطقم الطبية، وبخاصة فى أقسام الطوارئ والحالات الحرجة.

كما أكد جاهزية فرق الانتشار الطبى السريع فى المحافظات، لتقديم الدعم لأى من مستشفيات المحافظة التى تعمل بها، أو المحافظات المجاورة عند الضرورة، وللتأمين الطبى والدعم الطارئ والتدخل السريع فى حالة حدوث أزمات طارئة.

وشدد على انعقاد غرف إدارة الأزمات المركزية والفرعية التابعة للهيئة، لضمان التنفيذ الأمثل لخطة التأمين الطبى والتنسيق المشترك مع غرفة إدارة الأزمات بوزارة الصحة وهيئة الإسعاف المصرية.

«الداخلية»: نشر الخدمات الأمنية على جميع المحاور ومحطات المترو والمراكب

قال مصدر أمنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية، إن الوزارة بدأت تفعيل خطة تأمين احتفالات عيد الفطر المبارك، ورفع حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، منذ الساعات الأولى من صباح أمس، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية. وأعلنت وزارة الداخلية عن رفع جميع قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، درجة الاستعداد القصوى، والبدء فى تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق، لمواجهة كل ما يخل بالأمن العام، والحفاظ على النظام وتحقيق الانضباط، لحماية وتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك.

وأوضحت أن الإجراءات والخطة الأمنية تضمنت تكثيف نشر الخدمات والدوريات الأمنية على كل المحاور والطرق الرئيسية داخل المدن، مع وضع ارتكازات أمنية أمام المنشآت المهمة والحيوية، والحدائق العامة والمتنزهات، ودور العرض السينمائى، التى تعد مقصدًا رئيسيًا للمواطنين خلال أيام العيد للاستمتاع بأجواء وفرحة عيد الفطر المبارك. كما شملت الإجراءات نشر الخدمات المرورية والارتكازات على المحاور والطرق الرئيسية الرابطة بين المحافظات، فى ظل زيادة الكثافات المرورية عليها تزامنًا مع إجازة العيد، كما يتم رصد الحالة المرورية على الطرق من خلال منظومة إلكترونية متكاملة مرتبطة بغرف عمليات المرور، لتحقيق أقصى درجات الانضباط المرورى، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

وتضمنت خطة وزارة الداخلية، أيضًا، انتشارًا أمنيًا موسعًا بمحطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية، خاصة بمداخل ومخارج المحطات، وعلى الأرصفة وداخل عربات القطارات، مع متابعة رصد الحالة الأمنية من خلال كاميرات المراقبة، ما يضمن سرعة التعامل مع المخالفات.

وامتدت الخطة الأمنية إلى نشر الخدمات بطول مجرى نهر النيل، الذى يعد مقصدًا رئيسيًا للمحتفلين بعيد الفطر المبارك للاستمتاع بالرحلات النيلية؛ وذلك لضمان التزام المراكب والعائمات النيلية بالحمولات المحددة وضوابط وعوامل الأمن والسلامة.

وأكدت وزارة الداخلية مواصلة الجهود؛ لتوفير مناخ آمن لاحتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك، أعاده الله على الشعب المصرى بالأمن والأمان والرخاء والاستقرار.

«الرى»: رصد أى تعديات على نهر النيل والترع

أعلن وزير الموارد المائية والرى، الدكتور هانى سويلم، عن استمرار كل أجهزة الوزارة فى حالة الجاهزية، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، مع رفع درجة الاستعداد وتفعيل غرف الطوارئ بكل المحافظات؛ لضمان حسن سير العمل بكل الإدارات على مستوى الجمهورية، وتوفير الاحتياجات المائية لكل المنتفعين خلال فترة الإجازة.

وأكد الوزير على متابعة أجهزة الوزارة المعنية بشكل مستمر مناسيب وتصرفات المياه بالترع والمصارف، والالتزام بالمناوبات خلال أيام العيد، والاطمئنان على قطاعات وجسور المجارى المائية، ومتابعة جاهزية جميع محطات الرفع وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، مع تجهيز وحدات الطوارئ النقالى، للتعامل مع أى طوارئ.

وشدد الدكتور «سويلم» على استمرار المتابعة على مدار الساعة، لرصد أى شكل من أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف، والتصدى الفورى لها وإزالتها فى مهدها، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن، بهدف الحفاظ على المجارى المائية، وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية، وتحسين الخدمات المقدمة للمنتفعين، وحماية أملاك الدولة على المجارى المائية.

«التضامن»:استمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، عن استمرار عمل «الخط الساخن» لعلاج مرضى الإدمان «١٦٠٢٣»، خلال أيام عيد الفطر المبارك، لتلقى الاتصالات الواردة على مدار الساعة.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن خدمات «الخط الساخن» متاحة على مدار ٢٤ ساعة، وطوال أيام الأسبوع دون توقف، وتتنوع برامج العلاج المقدمة بين علاج طبى، وخدمات الدعم النفسى، إلى جانب برامج إعادة التأهيل، وبرامج الحد من الانتكاسة، مؤكدة أن جميع الخدمات تُقدَم للمرضى مجانًا وفى سرية تامة.

وتتنوع الخدمات التى يقدمها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، بداية من توفير العلاج لمرضى الإدمان مجانًا وفى سرية تامة، وتوفير المشورة العلاجية، ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج، إضافة إلى توفير المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية.

ويتزامن هذا مع المرحلة الجديدة لحملة «أنت أقوى من المخدرات»، التى أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعى وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، تحت عنوان: «المخدرات هتجرك للنهاية.. ماتربطش نفسك بيها.. أنت أقوى من المخدرات».

تأتى هذه الحملة فى إطار تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات، وساهمت بالفعل فى زيادة عدد الاتصالات على الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان بنسبة ٥٠٠٪.

وتضم المرحلة الجديدة للحملة إعلانًا تليفزيونيًا لرفع الوعى بخطورة تعاطى المواد المخدرة، تدور أحداثه حول التأثيرات الوهمية للمخدرات على الأشخاص بمختلف فئاتهم وأعمارهم، ويبعث برسالة تحذيرية هامة لجميع فئات المجتمع، وهى أن المخدرات «هتجرك للخسارة والنهاية.. ماتربطش نفسك وحياتك بيها.. أنت أقوى من المخدرات».

جامعة القاهرة: قبول مختلف الحالات المرضية على مدار 24 ساعة وإجراء العمليات العاجلة

قال رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد الخشت، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات الجامعة وأقسامها، خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك. وأضاف رئيس الجامعة أنه سيتم قبول مختلف الحالات المرضية على مدار ٢٤ ساعة، سواء حالات الطوارئ أو العلاج السريرى، أو إجراء العمليات العاجلة، فى إطار حرص الجامعة على ضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، على أعلى مستوى من الكفاءة. ووجّه بوجود الأطقم الطبية وفرق التمريض على مدار الساعة، ووقف الإجازات والراحات للأطباء وهيئة التمريض والعاملين بالمستشفيات، وزيادة أعداد الأطباء المناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الجراحية. كما وجّه بتجهيز فرق احتياطية من التخصصات الطبية المختلفة، والتجهيزات الطبية ومستلزمات الطوارئ؛ لاستقبال أى حالات مرضية فى أى وقت، وتقديم العلاج اللازم لها.

«البيئة»: برامح توعية وعرض أفلام لزائرى المحميات الطبيعية

أكدت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، استعداد المحميات الطبيعية لاستقبال الزائرين، خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، مشيرة إلى توفير كل سبل الراحة فى الاحتفال، وسط أجواء جميلة بين الطبيعة الخلابة فى المحمية، خاصة مع تفضيل المواطنين قضاء الإجازات فى المحميات الساحلية، مثل رأس محمد بجنوب سيناء، ووادى الجمال بالبحر الأحمر.

وقالت الوزيرة، إنه تم رفع درجات الاستعداد بالمحميات الطبيعية، لاستقبال الزائرين خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك، موضحة أن تلك الإجراءات تأتى فى إطار جهود وزارة البيئة لربط المواطنين بالطبيعة، وتشجيعهم على التعرف على ثرواتهم الطبيعية بالمحميات الطبيعية لحمايتها والاستمتاع بها مع صونها للأجيال المقبلة، لتحقيق مبادئ الاستدامة البيئية.

ونوهت إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات لفتح أبواب المحميات الطبيعية لاستقبال الزائرين خلال أيام عيد الفطر المبارك، مع تنفيذ برامج لتوعية الزوار وتوفير مطبوعات وأفلام للعرض على الزائرين، توضح التنوع البيولوجى الفريد بمصر، بالإضافة إلى توفير سيارات إسعاف ومنقذين بالمحميات خاصة البحرية، مع الوجود المكثف لباحثى البيئة لاستقبال الزائرين.

«السلع التموينية»:سداد مستحقات أصحاب المخابز خلال الإجازة

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن التنسيق مع البنوك الوطنية وشركة «بنوك مصر»، ليتم سداد مستحقات أصحاب المخابز عن تكلفة الخبز يوميًا، خلال فترة عطلة عيد الفطر المبارك.

وذكرت وزارة التموين أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحى، باستمرار عمل المطاحن لتوفير الدقيق للمخابز البلدية، وكذلك استمرار عمل مخابز الخبز البلدى المدعم، خلال أيام عيد الفطر المبارك.