مصرع ربة منزل دهسا تحت عجلات تروسيكل في الفيوم

لقيت ربة منزل مصرعها بسبب تعرضها لحادث دهس أسفل عجلات تروسيكل أمام مقابر الروضة بطريق الروضة طامية بمحافظة الفيوم وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

البداية بتلقي مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية باستقبال ربة منزل جثة هامدة متأثرة بجراحها، وانتقل ضباط مركز شرطة طامية.

تبين أنه أثناء ذهاب ربة المنزل لزيارة ابنها بمقابر الروضة وأثناء عبورها الطريق إذ بتروسيكل يأتي بسرعة جنونية قام بدهسها،على أثر ذلك لقيت مصرعها متأثرة بإصابتها.

تقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي وحررت الجهات الأمنية المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بتسليم الجثمان عقب الانتهاء من استخراج تصريح الدفن ومباشرة التحقيق.